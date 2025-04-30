"Трамп ударив Путіна по зубах". Що насправді відбувається з Росією
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Трамп ударив Путіна по зубах". Що насправді відбувається з Росією

Путін
Джерело:  The Economist

Редакція видання The Economist звернула увагу на те, що протягом останніх місяців річне зростання російської економіки обвалилося приблизно з 5% до 0%. Цьому посприяли не лише інфляція, військові інвестиції, а й зниження цін на нафту на тлі мит президента США Дональда Трампа.

Головні тези:

  • У лютому та березні інфляція у Росії сягнула понад 10%. 
  • Трамп штовхає економіку РФ до краху, хоча й не усвідомлює цього.

Трамп продовжує несвідомо знищувати Росію

Кілька тижнів тому Центробанк РФ офіційно визнав, що одразу кількох секторах відбувається зниження обсягів виробництва через різке падіння попиту.

Росію дедалі сильніше штормить, й на це є чимало причин.

Насамперед йдеться про так звану "структурну трансформацію" економіки.

Не можна ігнорувати той факт, що в минулому країна-агресорка була зорієнтована на Захід і давала можливість розвиватися приватному бізнесу (хоч і з обмеженнями).

Однак після повномасштабного вторгнення в Україну все різко змінилося, й вона стала воєнною економікою, що розвернулась на Схід.

Кремль був змушений витрачати шалені кошти: не лише на виробництво зброї, а й у нові логістичні ланцюги для торгівлі з Китаєм та Індією. Наразі цей етап уже завершено.

Цьогоріч військові витрати зростуть лише на 3,4% у реальному вимірі — це різке уповільнення порівняно з минулорічним стрибком у 53%. Зниження витрат на "структурну трансформацію" означає сповільнення зростання.

Ні для кого не секрет, що інфляція у Росії вже багато місяців перевищує цільовий рівень у 4% на рік.

Ба більше, в лютому та березні вона сягнула понад 10%.

Також на країну-агресорку має суттєвий вплив погіршення зовнішніх умов. Їх спровокував президент США Дональд Трамп, розпочавши глобальні торгові війни.

Трамп, ймовірно, налаштований доброзичливо до Путіна, але своєю торговельною війною він боляче вдарив його по зубах, - пише The Economist.

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