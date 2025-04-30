"Трамп ударив Путіна по зубах". Що насправді відбувається з Росією

Редакція видання The Economist звернула увагу на те, що протягом останніх місяців річне зростання російської економіки обвалилося приблизно з 5% до 0%. Цьому посприяли не лише інфляція, військові інвестиції, а й зниження цін на нафту на тлі мит президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- У лютому та березні інфляція у Росії сягнула понад 10%.
- Трамп штовхає економіку РФ до краху, хоча й не усвідомлює цього.
Трамп продовжує несвідомо знищувати Росію
Кілька тижнів тому Центробанк РФ офіційно визнав, що одразу кількох секторах відбувається зниження обсягів виробництва через різке падіння попиту.
Росію дедалі сильніше штормить, й на це є чимало причин.
Насамперед йдеться про так звану "структурну трансформацію" економіки.
Не можна ігнорувати той факт, що в минулому країна-агресорка була зорієнтована на Захід і давала можливість розвиватися приватному бізнесу (хоч і з обмеженнями).
Однак після повномасштабного вторгнення в Україну все різко змінилося, й вона стала воєнною економікою, що розвернулась на Схід.
Кремль був змушений витрачати шалені кошти: не лише на виробництво зброї, а й у нові логістичні ланцюги для торгівлі з Китаєм та Індією. Наразі цей етап уже завершено.
Ні для кого не секрет, що інфляція у Росії вже багато місяців перевищує цільовий рівень у 4% на рік.
Ба більше, в лютому та березні вона сягнула понад 10%.
Також на країну-агресорку має суттєвий вплив погіршення зовнішніх умов. Їх спровокував президент США Дональд Трамп, розпочавши глобальні торгові війни.
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