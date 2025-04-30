Глава Пентагону неочікувано пішов проти рішення Трампа
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Глава Пентагону неочікувано пішов проти рішення Трампа

Гегсет
Джерело:  online.ua

Глава Міноборони США Піт Гегсет офіційно повідомив, що скасовує ініціативу, створену для збільшення участі жінок у сфері національної безпеки. Що важливо розуміти, вона була започаткована президентом США Дональдом Трампом та його командою під час першої каденції.

Головні тези:

  • Піт Гегсет чомусь думає, що скасував рішення Байдена, а не Трампа.
  • Сам Трамп на такий розвиток подій поки не відреагував.

Що відомо про рішення глави Пентагону

У своїй новій заяві Гегсет неочікувано для всіх висміяв програму. Він почав стверджувати, що ця "прогресивна" ініціатива не сприяє місії Міністерства оборони щодо "ведення війни".

Ба більше, він помилково пов'язав її з адміністрацією Байдена.

Сьогодні вранці я з гордістю ПРИПИНИВ програму "Жінки, мир і безпека" (WPS) в Пентагоні. WPS — це ще одна прогресивна ініціатива, спрямована на розкол суспільства та соціальну справедливість, яка перевантажує наших командирів і війська, відволікаючи їх від основного завдання: ВЕДЕННЯ ВІЙНИ.

Піт Гегсет

Піт Гегсет

Глава Міноборони США

Ба більше, глава Пентагону почав вигадувати, що WPS — це програма ООН, яку просувають феміністки та ліворадикальні активісти.

За його словами, політики її обожнюють, а військові ненавидять.

Він запевнив, що разом зі своєю командою буде виконувати мінімальні вимоги WPS, передбачені законом, і боротиметься за скасування програми в наступному бюджеті.

ДОБРЕ, ЩО ТИ ПІШЛА, WPS! — написав Гегсет.

Сам Дональд Трамп на це неочікуване рішення поки не відреагував.

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