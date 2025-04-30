Глава Пентагону неочікувано пішов проти рішення Трампа

Глава Міноборони США Піт Гегсет офіційно повідомив, що скасовує ініціативу, створену для збільшення участі жінок у сфері національної безпеки. Що важливо розуміти, вона була започаткована президентом США Дональдом Трампом та його командою під час першої каденції.
Головні тези:
- Піт Гегсет чомусь думає, що скасував рішення Байдена, а не Трампа.
- Сам Трамп на такий розвиток подій поки не відреагував.
Що відомо про рішення глави Пентагону
У своїй новій заяві Гегсет неочікувано для всіх висміяв програму. Він почав стверджувати, що ця "прогресивна" ініціатива не сприяє місії Міністерства оборони щодо "ведення війни".
Ба більше, він помилково пов'язав її з адміністрацією Байдена.
Ба більше, глава Пентагону почав вигадувати, що WPS — це програма ООН, яку просувають феміністки та ліворадикальні активісти.
За його словами, політики її обожнюють, а військові ненавидять.
Він запевнив, що разом зі своєю командою буде виконувати мінімальні вимоги WPS, передбачені законом, і боротиметься за скасування програми в наступному бюджеті.
Сам Дональд Трамп на це неочікуване рішення поки не відреагував.
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