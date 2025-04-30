Вступ КНДР у війну проти України — з'явилася реакція США

Північна Корея несе відповідальність за війну Росії проти України. З такою заявою виступила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. За її словами, Штати не можуть ігнорувати той факт, що КНДР не лише затягує бойові дії, а й винна у масовому кровопролитті.
Головні тези:
- Російський диктатор Володимир Путін уже підтвердив участь північнокорейських військ на боці Росії у війні проти України.
- На переконання європейських лідерів, цей крок свідчить про відчай Росії на полі бою.
США визнали відповідальність КНДР за продовження війни
За словами речниці Держдепу, Штати стурбовані безпосередньою участю Північної Кореї у війні.
На цьому тлі представниця Держдепу США звернулася до КНДР та закликала зупинити розгортання військового контингенту в Росії.
Теммі Брюс звернула увагу на те, що навчання Росією військових КНДР прямо порушує низку резолюцій Ради Безпеки.
Що важливо розуміти, 28 квітня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин офіційно оголосив про направлення своїх військ до Росії для війни проти України.
Він цинічно додав, що все це відбувається в межах Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.
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