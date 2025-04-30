Вступ КНДР у війну проти України — з'явилася реакція США

Все доволі просто. Північна Корея не є корисною. Вони не допомагають. Є й інші країни, які також сприяють цій бійні, і їхні дії роблять можливим її продовження. Треті країни, такі як Північна Корея, увічнили російсько-українську війну, і вони несуть за це відповідальність, — наголосила Теммі Брюс.