Вступление КНДР в войну против Украины — появилась реакция США

Северная Корея несет ответственность за войну России против Украины. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс. По ее словам, Штаты не могут игнорировать тот факт, что КНДР не только затягивает боевые действия, но и виновна в массовом кровопролитии.
Главные тезисы
- Российский диктатор Владимир Путин уже подтвердил участие северокорейских войск на стороне России в войне против Украины.
- По мнению европейских лидеров, этот шаг свидетельствует об отчаянии России на поле боя.
США признали ответственность КНДР за продолжение войны
По словам пресс-секретаря Госдепа, Штаты обеспокоены непосредственным участием Северной Кореи в войне.
На этом фоне представитель Госдепа США обратилась к КНДР и призвала остановить развертывание военного контингента в России.
Темми Брюс обратила внимание на то, что обучение Россией военных КНДР прямо нарушает ряд резолюций Совета Безопасности.
Что важно понимать, 28 апреля северокорейский диктатор Ким Чен Ын официально объявил о направлении своих войск в Россию для войны против Украины.
Он цинично добавил, что все это происходит в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-