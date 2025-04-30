Вступление КНДР в войну против Украины — появилась реакция США
Категория
Политика
Дата публикации

Вступление КНДР в войну против Украины — появилась реакция США

Госдеп США
США признали ответственность КНДР за продолжение войны
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Северная Корея несет ответственность за войну России против Украины. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс. По ее словам, Штаты не могут игнорировать тот факт, что КНДР не только затягивает боевые действия, но и виновна в массовом кровопролитии.

Главные тезисы

  • Российский диктатор Владимир Путин уже подтвердил участие северокорейских войск на стороне России в войне против Украины.
  • По мнению европейских лидеров, этот шаг свидетельствует об отчаянии России на поле боя.

США признали ответственность КНДР за продолжение войны

По словам пресс-секретаря Госдепа, Штаты обеспокоены непосредственным участием Северной Кореи в войне.

Все просто. Северная Корея не полезна. Они не помогают. Есть и другие страны, также способствующие этой бойне, и их действия делают возможным ее продолжение. Третьи страны, такие как Северная Корея, продлили российско-украинскую войну, и они несут за это ответственность, — подчеркнула Темми Брюс.

На этом фоне представитель Госдепа США обратилась к КНДР и призвала остановить развертывание военного контингента в России.

Любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией Северной Корее в ответ, должна быть прекращена, — требует пресс-секретарь дипломатического ведомства.

Темми Брюс обратила внимание на то, что обучение Россией военных КНДР прямо нарушает ряд резолюций Совета Безопасности.

Что важно понимать, 28 апреля северокорейский диктатор Ким Чен Ын официально объявил о направлении своих войск в Россию для войны против Украины.

Он цинично добавил, что все это происходит в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.

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