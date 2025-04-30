Все просто. Северная Корея не полезна. Они не помогают. Есть и другие страны, также способствующие этой бойне, и их действия делают возможным ее продолжение. Третьи страны, такие как Северная Корея, продлили российско-украинскую войну, и они несут за это ответственность, — подчеркнула Темми Брюс.