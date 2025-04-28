В КНДР признались в отправке своих военных на войну РФ против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

В КНДР признались в отправке своих военных на войну РФ против Украины

КНДР
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Источник:  KCNA

Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи подтвердила участие армейских подразделений КНДР в боевых действиях против сил обороны Украины на территории Курской области России.

Главные тезисы

  • Подразделения вооруженных сил КНДР участвовали в операции по освобождению Курской области на стороне РФ по приказу главы страны.
  • Численность, состав и утраты военного контингента КНДР не указываются.

КНДР подтвердила участие своих военных в боях против Украины на Курщине

Об этом говорится в специальном заявлении руководящего партийного органа по поводу объявления РФ об «увольнении» Курской области.

Подразделения наших вооруженных сил, участвовавших в операции по освобождению Курской области по приказу главы КНДР, внесли важный вклад в освобождение территории Российской Федерации от украинских сил.

Северокорейские военные были направлены на российско-украинскую войну согласно подписанному в июне прошлого года договору о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.

На основе анализа и оценки всех обстоятельств было установлено, что ситуация отвечает условиям для применения статьи 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, поэтому товарищ Ким Чен Ын принял решение об участии наших вооруженных сил в войне и сообщил об этом российской стороне.

В Пхеньяне утверждают, что военные КНДР участвовали в боевых действиях только в пределах России, что "полностью соответствует положениям Устава ООН и других международных договоров".

По приказу главы государства подразделения вооруженных сил КНДР считали территорию России, на которой действовали своей страной… Победоносное завершение операции по освобождению Курской области демонстрирует высочайший стратегический уровень дружбы между двумя странами — КНДР и Россией, и союзнические отношения между народами двух стран.

Численность, состав и потери военного контингента КНДР не указываются, однако отмечается, что в Пхеньяне вскоре будет установлен памятник «боевым подвигам» северокорейских солдат на территории России.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отчитался главе Кремля Владимиру Путину о якобы освобождении Курской области от ВСУ и впервые официально подтвердил участие военных из Северной Кореи в войне против Украины.

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