Центральна військова комісія Трудової партії Кореї підтвердила участь армійських підрозділів КНДР у бойових діях проти Сил оборони України на території Курської області Росії.

КНДР підтвердила участь своїх військових у боях проти України на Курщині

Про це йдеться в спеціальній заяві керівного партійного органу з приводу оголошення РФ про «звільнення» Курської області.

Підрозділи наших збройних сил, які брали участь в операції зі звільнення Курської області за наказом глави КНДР… зробили важливий внесок у звільнення території Російської Федерації від українських сил.

Зазначається, що північнокорейські військові були направлені на російсько-українську війну згідно з підписаним у червні минулого року договором про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.

На основі аналізу та оцінки всіх обставин було встановлено, що ситуація відповідає умовам для застосування статті 4 договору про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією, тому товариш Кім Чен Ин ухвалив рішення про участь наших збройних сил у війні та повідомив про це російську сторону. Поширити

У Пхеньяні стверджують, що військові КНДР брали участь у бойових діях лише в межах Росії, що «повністю відповідає положенням Статуту ООН та інших міжнародних договорів».

За наказом глави держави підрозділи збройних сил КНДР вважали територію Росії, на якій діяли, своєю країною… Переможне завершення операції зі звільнення Курської області демонструє найвищий стратегічний рівень дружби між двома країнами – КНДР та Росією, і союзницькі відносини між народами двох країн.

Чисельність, склад та втрати військового контингенту КНДР не вказуються, однак наголошується, що незабаром у Пхеньяні буде встановлено пам’ятник «бойовим подвигам» північнокорейських солдатів на території Росії.