Курська операція. Генштаб ЗСУ оголосив втрати армії РФ та військових КНДР

Втрати армії Росії на Курському напрямку сягнули понад 60 тисяч осіб. Боротьба на цьому напрямку триває.
Головні тези:
- Під час Курської операції ЗСУ знешкоджено 62,4 тисячі окупантів РФ та 4,5 тис солдатів КНДР.
- Бої на цьому напрямку продовжуються.
Генштаб ЗСУ оголосив втрати армії РФ та військових КНДР на Курському напрямку
За даними Генерального штабу, від початку проведення Курської операції, а саме від 6 серпня 2024 року, втрати армії Росії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" становлять:
особового складу — 62,4 тисячі осіб,
із них безповоротні — 25,2 тисячі,
санітарні — 36,2 тисячі.
У Генштабі зауважили, що ще 983 військовослужбовці російської армії були взяті в полон.
Водночас стало відомо, що загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку становлять понад чотири з половиною тисячі вбитими та пораненими.
Нагадаємо, що операція Сил оборони України в Курській області була розпочата 6 серпня 2024 року і триває вже понад вісім місяців.
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