Курська операція. Генштаб ЗСУ оголосив втрати армії РФ та військових КНДР
Категорія
Україна
Дата публікації

Курська операція. Генштаб ЗСУ оголосив втрати армії РФ та військових КНДР

Генштаб ЗСУ
втрати

Втрати армії Росії на Курському напрямку сягнули понад 60 тисяч осіб. Боротьба на цьому напрямку триває.

Головні тези:

  • Під час Курської операції ЗСУ знешкоджено 62,4 тисячі окупантів РФ та 4,5 тис солдатів КНДР.
  • Бої на цьому напрямку продовжуються.

Генштаб ЗСУ оголосив втрати армії РФ та військових КНДР на Курському напрямку

За даними Генерального штабу, від початку проведення Курської операції, а саме від 6 серпня 2024 року, втрати армії Росії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" становлять:

  • особового складу — 62,4 тисячі осіб,

  • із них безповоротні — 25,2 тисячі,

  • санітарні — 36,2 тисячі.

У Генштабі зауважили, що ще 983 військовослужбовці російської армії були взяті в полон.

Завдяки цьому відбулися обміни, що дозволило повернути додому з російської неволі сотні наших воїнів.

Водночас стало відомо, що загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку становлять понад чотири з половиною тисячі вбитими та пораненими.

Нагадаємо, що операція Сил оборони України в Курській області була розпочата 6 серпня 2024 року і триває вже понад вісім місяців.

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