Курська операція. Генштаб ЗСУ оголосив втрати армії РФ та військових КНДР

Втрати армії Росії на Курському напрямку сягнули понад 60 тисяч осіб. Боротьба на цьому напрямку триває.

Генштаб ЗСУ оголосив втрати армії РФ та військових КНДР на Курському напрямку

За даними Генерального штабу, від початку проведення Курської операції, а саме від 6 серпня 2024 року, втрати армії Росії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" становлять:

особового складу — 62,4 тисячі осіб,

із них безповоротні — 25,2 тисячі,

санітарні — 36,2 тисячі.

У Генштабі зауважили, що ще 983 військовослужбовці російської армії були взяті в полон.

Завдяки цьому відбулися обміни, що дозволило повернути додому з російської неволі сотні наших воїнів. Поширити

Водночас стало відомо, що загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку становлять понад чотири з половиною тисячі вбитими та пораненими.