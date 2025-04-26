Курская операция. Генштаб ВСУ объявил потери армии РФ и военных КНДР
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция. Генштаб ВСУ объявил потери армии РФ и военных КНДР

Генштаб ВСУ
потери
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Потери армии России на Курском направлении составили более 60 тысяч человек. Борьба в этом направлении продолжается.

Главные тезисы

  • В ходе Курской операции ВСУ обезврежено 62,4 тысячи окупантов РФ и 4,5 тыс солдат КНДР.
  • Бои на этом направлении продолжаются.

Генштаб ВСУ объявил потери армии РФ и военных КНДР на Курском направлении

По данным Генерального штаба, с начала проведения Курской операции, а именно с 6 августа 2024 года, потери армии России в операционной зоне группировки войск "Курск" составляют:

  • личного состава — 62,4 тысячи человек,

  • из них безвозвратные — 25,2 тысячи,

  • санитарные — 36,2 тысячи.

В Генштабе заметили, что еще 983 военнослужащих российской армии были взяты в плен.

Благодаря этому произошли обмены, что позволило вернуть домой из российской неволи сотни наших воинов.

В то же время стало известно, что общие потери армии КНДР на Курском направлении составляют более четырех с половиной тысяч убитыми и ранеными.

Напомним, что операция Сил обороны Украины в Курской области была начата 6 августа 2024 года и продолжается уже более восьми месяцев.

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