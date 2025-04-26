Курская операция. Генштаб ВСУ объявил потери армии РФ и военных КНДР

Потери армии России на Курском направлении составили более 60 тысяч человек. Борьба в этом направлении продолжается.

Генштаб ВСУ объявил потери армии РФ и военных КНДР на Курском направлении

По данным Генерального штаба, с начала проведения Курской операции, а именно с 6 августа 2024 года, потери армии России в операционной зоне группировки войск "Курск" составляют:

личного состава — 62,4 тысячи человек,

из них безвозвратные — 25,2 тысячи,

санитарные — 36,2 тысячи.

В Генштабе заметили, что еще 983 военнослужащих российской армии были взяты в плен.

Благодаря этому произошли обмены, что позволило вернуть домой из российской неволи сотни наших воинов. Поделиться

В то же время стало известно, что общие потери армии КНДР на Курском направлении составляют более четырех с половиной тысяч убитыми и ранеными.