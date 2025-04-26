Курская операция. Генштаб ВСУ объявил потери армии РФ и военных КНДР

Потери армии России на Курском направлении составили более 60 тысяч человек. Борьба в этом направлении продолжается.
Главные тезисы
- В ходе Курской операции ВСУ обезврежено 62,4 тысячи окупантов РФ и 4,5 тыс солдат КНДР.
- Бои на этом направлении продолжаются.
Генштаб ВСУ объявил потери армии РФ и военных КНДР на Курском направлении
По данным Генерального штаба, с начала проведения Курской операции, а именно с 6 августа 2024 года, потери армии России в операционной зоне группировки войск "Курск" составляют:
личного состава — 62,4 тысячи человек,
из них безвозвратные — 25,2 тысячи,
санитарные — 36,2 тысячи.
В Генштабе заметили, что еще 983 военнослужащих российской армии были взяты в плен.
В то же время стало известно, что общие потери армии КНДР на Курском направлении составляют более четырех с половиной тысяч убитыми и ранеными.
Напомним, что операция Сил обороны Украины в Курской области была начата 6 августа 2024 года и продолжается уже более восьми месяцев.
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