Начальник генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов вперше офіційно підтвердив участь військовослужбовців КНДР у війні проти України.
Головні тези:
- Участь північнокорейців у війні проти України нібито відбулася "відповідно до договору про всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та КНДР.
- Герасимов заявив, що корейські військові “надали значну допомогу в розгромі угруповання збройних сил України на Курщині”,
Росія визнала участь КНДР у війні проти України
Про це він доповів нелегітимному президенту РФ Володимиру Путіну.
Окремо хочу відзначити участь у звільненні прикордонних районів Курської області військовослужбовців Корейської Народної Демократичної Республіки.
За його словами, їхня участь відбулася "відповідно до договору про всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та КНДР.
Герасимов заявив, що корейські військові "надали значну допомогу в розгромі угруповання збройних сил України, що вклинилося".
Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на заяву Герасімова щодо, як вона назвала, "звільнення Курської області від ЗСУ".
Герасимов повідомив, що бійці КНДР, діючи пліч-о-пліч із російськими військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм. Ніколи ми не забудемо наших друзів.
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