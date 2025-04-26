Начальник генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов вперше офіційно підтвердив участь військовослужбовців КНДР у війні проти України.

Росія визнала участь КНДР у війні проти України

Про це він доповів нелегітимному президенту РФ Володимиру Путіну.

Окремо хочу відзначити участь у звільненні прикордонних районів Курської області військовослужбовців Корейської Народної Демократичної Республіки.

За його словами, їхня участь відбулася "відповідно до договору про всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та КНДР.

Герасимов заявив, що корейські військові "надали значну допомогу в розгромі угруповання збройних сил України, що вклинилося".

Солдати й офіцери корейської народної армії, виконуючи бойові завдання пліч-о-пліч із російськими військовослужбовцями, під час відбиття українського вторгнення показали високий професіоналізм, проявили в бою стійкість, мужність і героїзм. Поширити

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на заяву Герасімова щодо, як вона назвала, "звільнення Курської області від ЗСУ".