Бійці ССО знищили взвод військових КНДР у бою на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ССО знищили взвод військових КНДР у бою на Курщині — відео

ССО
ССО

Військовослужбовці 6-го полку «Рейнджер» Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили взвод КНДР у ближньому бою на Курщині.

Головні тези:

  • Бійці ССО знищили взвод військових КНДР у ближньому бою на Курщині.
  • Оператори Сил спеціальних операцій вийшли на дистанцію прямого ураження та успішно ліквідували ворожий взвод чисельністю 25 осіб.

CCО ліквідували взвод північнокорейців на Курщині

Воїни 6-го полку «Рейнджер» Сил спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії проти регулярних військ Північної Кореї у Курській області Росії. Під час швидкого контакту оператори ССО знищили 25 північнокорейців.

Як зазначається, це відбулося минулого місяця, проте через оперативну безпеку лише зараз стало можливим розповісти про це та показати відео з безпілотника й натільних камер воїнів ССО.

За інформацією ССО, 8 рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника, за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні вогневі позиції в окопах.

Оператори ССО розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб — утричі більшої кількості за їхню — та зберегли ініціативу до його завершення.

Попри чисельну перевагу противника та ворожий артилерійський вогонь, воїни ССО довели перевагу якості над кількістю та не лишили цілому взводу КНДР шансів під час контакту. Група рейнджерів відійшла після успішного виконання задачі.

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