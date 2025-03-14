Воїни ССО знищили десяток окупантів під час рейду на Курщині — відео

Бійці 6-го полку Сил спеціальних операцій "Рейнджер" здійснили "наліт" на ворожі позиції у Курській області. Було знищено десяток російських військових.
Головні тези:
- Бійці 6-го полку ССО успішно провели наліт на ворожі позиції у Курській області.
- Під час рейду на Курщині було знищено десяток окупантів РФ.
- Ретельне планування та злагодженість підрозділу Сил спеціальних операцій «Рейнджер» дозволило успішно нищити ворогів.
“Рейнджери” ССО знищили 10 окупантів РФ на Курщині
Про це повідомляє ССО.
Оператори ССО продовжують нищити ворогів ну Курській області. Ретельне планування та злагодженість підрозділу дозволила операторам провести успішний "наліт" на ворожі позиції. Воїни вдало зачистили бліндажі російських військових, не залишивши ворогам жодних шансів.
У результаті "нальоту" українські бійці знищили десяток росіян, а також захопили трофейну зброю та спеціальні засоби ворога.
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