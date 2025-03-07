Воїни ССО зачистили позиції окупантів РФ на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Воїни ССО зачистили позиції окупантів РФ на Курщині — відео

ССО
ССО

Оператори Сил спеціальних операцій зачистили позиції російських військ у Курській області. У результаті бойової роботи було знищено вісім окупантів.

Головні тези:

  • Силами спеціальних операцій ЗСУ були зачищені позиції російських військ у Курській області.
  • У результаті вдалої операції було знищено вісім окупантів, що підтверджено відеоматеріалом.
  • Оператори 6 полку Рейнджер Сил спеціальних операцій виявили точність, силу та безкомпромісність у діях проти ворога.

ССО зачистили позиції окупантів РФ на Курщині

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Оператори 6 полку Рейнджер Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції ворога на Курщині. У ході вдалих спеціальних дій група воїнів ССО знищила вісім окупантів.

У ССО зазначили, що "коли наші воїни виходять на полювання, це завжди точність, сила і безкомпромісність".

Нагадаємо, Курська операція Збройних сил України розпочалася в серпні 2024 року, коли українські війська перетнули кордон поблизу міста Суджа в Курській області Росії.

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