Воїни ССО зачистили позиції окупантів РФ на Курщині — відео

Оператори Сил спеціальних операцій зачистили позиції російських військ у Курській області. У результаті бойової роботи було знищено вісім окупантів.
Головні тези:
- Силами спеціальних операцій ЗСУ були зачищені позиції російських військ у Курській області.
- У результаті вдалої операції було знищено вісім окупантів, що підтверджено відеоматеріалом.
- Оператори 6 полку Рейнджер Сил спеціальних операцій виявили точність, силу та безкомпромісність у діях проти ворога.
ССО зачистили позиції окупантів РФ на Курщині
Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.
У ССО зазначили, що "коли наші воїни виходять на полювання, це завжди точність, сила і безкомпромісність".
Нагадаємо, Курська операція Збройних сил України розпочалася в серпні 2024 року, коли українські війська перетнули кордон поблизу міста Суджа в Курській області Росії.
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