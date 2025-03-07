Воїни ССО зачистили позиції окупантів РФ на Курщині — відео

Оператори Сил спеціальних операцій зачистили позиції російських військ у Курській області. У результаті бойової роботи було знищено вісім окупантів.

ССО зачистили позиції окупантів РФ на Курщині

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Оператори 6 полку Рейнджер Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції ворога на Курщині. У ході вдалих спеціальних дій група воїнів ССО знищила вісім окупантів. Поширити

У ССО зазначили, що "коли наші воїни виходять на полювання, це завжди точність, сила і безкомпромісність".