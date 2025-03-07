Воины ССО зачистили позиции оккупантов РФ на Курщине — видео

Операторы сил специальных операций зачистили позиции российских войск в Курской области. В результате боевой работы было уничтожено восемь окупантов.

ССО зачистили позиции оккупантов РФ на Курщине

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

Операторы 6 полка Рейнджер Сил специальных операций совершили налет на позиции врага на Курщине. В ходе удачных специальных действий группа воинов ССО уничтожила восемь оккупантов. Поделиться

В ССО отметили, что "когда наши воины выходят на охоту, это всегда точность, сила и бескомпромиссность".