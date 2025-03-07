Воины ССО зачистили позиции оккупантов РФ на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Воины ССО зачистили позиции оккупантов РФ на Курщине — видео

ССО
ССО
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Операторы сил специальных операций зачистили позиции российских войск в Курской области. В результате боевой работы было уничтожено восемь окупантов.

Главные тезисы

  • Силы специальных операций ВСУ провели успешную операцию по зачистке позиций российских оккупантов на Курщине.
  • Операторы 6-го полка Рейнджер Сил специальных операций продемонстрировали точность, силу и бескомпромиссность в борьбе с врагом.
  • В результате специальных действий группы воинов ССО было уничтожено восемь оккупантов, что подтверждено видеоматериалом.

ССО зачистили позиции оккупантов РФ на Курщине

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

Операторы 6 полка Рейнджер Сил специальных операций совершили налет на позиции врага на Курщине. В ходе удачных специальных действий группа воинов ССО уничтожила восемь оккупантов.

В ССО отметили, что "когда наши воины выходят на охоту, это всегда точность, сила и бескомпромиссность".

Напомним, Курская операция Вооруженных сил Украины началась в августе 2024 года, когда украинские войска пересекли границу вблизи города Суджа в Курской области России.

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