Воины ССО зачистили позиции оккупантов РФ на Курщине — видео

Операторы сил специальных операций зачистили позиции российских войск в Курской области. В результате боевой работы было уничтожено восемь окупантов.
Главные тезисы
- Силы специальных операций ВСУ провели успешную операцию по зачистке позиций российских оккупантов на Курщине.
- Операторы 6-го полка Рейнджер Сил специальных операций продемонстрировали точность, силу и бескомпромиссность в борьбе с врагом.
- В результате специальных действий группы воинов ССО было уничтожено восемь оккупантов, что подтверждено видеоматериалом.
ССО зачистили позиции оккупантов РФ на Курщине
Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.
В ССО отметили, что "когда наши воины выходят на охоту, это всегда точность, сила и бескомпромиссность".
Напомним, Курская операция Вооруженных сил Украины началась в августе 2024 года, когда украинские войска пересекли границу вблизи города Суджа в Курской области России.
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