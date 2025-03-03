Бойцы ССО уничтожили новейшую российскую САУ «Мальва» — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО уничтожили новейшую российскую САУ «Мальва» — видео

Генштаб ВСУ
Мальва
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Силы специальных операций уничтожили новейшую разработку россиян — САУ «Мальва».

Главные тезисы

  • Бойцы ССО совершили успешную операцию по уничтожению новейшей российской самоходной артиллерии - САУ «Мальва».
  • Операторы ССО передали координаты артиллеристам дружественного подразделения и скорректировали огонь, что привело к уничтожению вражеской техники.
  • Успешный ювелирный удар бойцов ССО привел к повреждению транспорта и полному уничтожению вражеской САУ «Мальва».

ССО сожгли российскую САУ

Во время воздушной разведки наши воины обнаружили на скрытой стоянке 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С43 «Мальва» — новую разработку окупантов, которую Россия начала производить в 2023 году.

Операторы ССО передали координаты артиллеристам дружественного подразделения и скорректировали огонь. В результате ювелирного удара вражеское вооружение было уничтожено.

К тому же, детонация боеприпаса повредила квадроцикл, который использовался для обслуживания «Мальвы».

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