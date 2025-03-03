Бойцы ССО уничтожили новейшую российскую САУ «Мальва» — видео

ССО сожгли российскую САУ

Во время воздушной разведки наши воины обнаружили на скрытой стоянке 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С43 «Мальва» — новую разработку окупантов, которую Россия начала производить в 2023 году.

Операторы ССО передали координаты артиллеристам дружественного подразделения и скорректировали огонь. В результате ювелирного удара вражеское вооружение было уничтожено. Поделиться

К тому же, детонация боеприпаса повредила квадроцикл, который использовался для обслуживания «Мальвы».