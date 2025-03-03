Бойцы ССО уничтожили новейшую российскую САУ «Мальва» — видео

Силы специальных операций уничтожили новейшую разработку россиян — САУ «Мальва».
Главные тезисы
- Бойцы ССО совершили успешную операцию по уничтожению новейшей российской самоходной артиллерии - САУ «Мальва».
- Операторы ССО передали координаты артиллеристам дружественного подразделения и скорректировали огонь, что привело к уничтожению вражеской техники.
- Успешный ювелирный удар бойцов ССО привел к повреждению транспорта и полному уничтожению вражеской САУ «Мальва».
ССО сожгли российскую САУ
Во время воздушной разведки наши воины обнаружили на скрытой стоянке 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С43 «Мальва» — новую разработку окупантов, которую Россия начала производить в 2023 году.
К тому же, детонация боеприпаса повредила квадроцикл, который использовался для обслуживания «Мальвы».
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