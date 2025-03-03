Бійці ССО знищили новітню російську САУ «Мальва» — відео

ССО спалили російську САУ

Під час повітряної розвідки наші воїни виявили на прихованій стоянці 152-мм самохідну артилерійську установку 2С43 «Мальва» — нову розробку окупантів, яку Росія почала виробляти у 2023 році.

Оператори ССО передали координати артилеристам дружнього підрозділу та скоригували вогонь. У результаті ювелірного удару вороже озброєння було знищене. Поширити

До того ж детонація боєприпасу пошкодила квадроцикл, що використовувався для обслуговування «Мальви».