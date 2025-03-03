Бійці ССО знищили новітню російську САУ «Мальва» — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ССО знищили новітню російську САУ «Мальва» — відео

Генштаб ЗСУ
Мальва
Read in English

Сили спеціальних операцій знищили новітню розробку росіян — САУ «Мальва».

Головні тези:

  • Бійці ССО здійснили успішну операцію знищення новітньої російської самохідної артилерії.
  • Розвідникам вдалося виявити приховану стоянку та передати координати артилерійським військовим для коригування вогню.
  • Ювелірний удар призвів до повного знищення ворожої техніки та пошкодження транспорту.

ССО спалили російську САУ

Під час повітряної розвідки наші воїни виявили на прихованій стоянці 152-мм самохідну артилерійську установку 2С43 «Мальва» — нову розробку окупантів, яку Росія почала виробляти у 2023 році.

Оператори ССО передали координати артилеристам дружнього підрозділу та скоригували вогонь. У результаті ювелірного удару вороже озброєння було знищене.

До того ж детонація боєприпасу пошкодила квадроцикл, що використовувався для обслуговування «Мальви».

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО помстилися російським окупантам за двох страчених бійців ТрО — відео
ССО
ССО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ССО знищили 21 солдата КНДР та ще 40 поранили під час боїв на Курщині
ССО
Бійці ССО знищили 21 солдата КНДР та ще 40 поранили під час боїв на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ССО знищили солдатів КНДР та захопили трофеї ворога на Курщині
ССО
Бійці ССО знищили солдатів КНДР та захопили трофеї ворога на Курщині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?