Бійці ССО знищили новітню російську САУ «Мальва» — відео

Сили спеціальних операцій знищили новітню розробку росіян — САУ «Мальва».
Головні тези:
- Бійці ССО здійснили успішну операцію знищення новітньої російської самохідної артилерії.
- Розвідникам вдалося виявити приховану стоянку та передати координати артилерійським військовим для коригування вогню.
- Ювелірний удар призвів до повного знищення ворожої техніки та пошкодження транспорту.
ССО спалили російську САУ
Під час повітряної розвідки наші воїни виявили на прихованій стоянці 152-мм самохідну артилерійську установку 2С43 «Мальва» — нову розробку окупантів, яку Росія почала виробляти у 2023 році.
До того ж детонація боєприпасу пошкодила квадроцикл, що використовувався для обслуговування «Мальви».
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