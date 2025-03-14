Воины ССО уничтожили десяток окупантов во время рейда на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Воины ССО уничтожили десяток окупантов во время рейда на Курщине — видео

ССО
ССО
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Бойцы 6-го полка Сил специальных операций "Рейнджер" совершили "налет" на враждебные позиции в Курской области. Был уничтожен десяток русских военных.

Главные тезисы

  • Сил специальных операций “Рейнджер” уничтожили десяток оккупантов РФ во время рейда на Курщине.
  • Тщательное планирование и слаженность подразделения позволили успешно провести налет на вражеские позиции.
  • Украинские воины успешно зачистили блиндажи российских военных, не дав им никаких шансов.

"Рейнджеры" ССО уничтожили 10 оккупантов РФ на Курщине

Об этом сообщает ССО.

Операторы ССО продолжают уничтожать врагов на Курской области. Тщательное планирование и слаженность подразделения позволили операторам провести успешный "налет" на враждебные позиции. Воины успешно зачистили блиндажи русских военных, не оставив врагам никаких шансов.

В результате налета украинские бойцы уничтожили десяток россиян, а также захватили трофейное оружие и специальные средства врага.

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