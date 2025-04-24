Бойцы ССО уничтожили взвод военных КНДР в бою на Курщине — видео

CCO ликвидировали взвод северокорейцев на Курщине

Воины 6-го полка Рейнджер Сил специальных операций ВСУ провели специальные действия против регулярных войск Северной Кореи в Курской области России Во время быстрого контакта операторы ССО уничтожили 25 северокорейцев.

Как отмечается, это произошло в прошлом месяце, однако из-за оперативной безопасности только сейчас стало возможным рассказать об этом и показать видео с беспилотника и нательных камер воинов ССО.

По информации ССО, 8 рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах.

Операторы ССО начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек — втрое больше их — и сохранили инициативу до его завершения.