Бойцы ССО уничтожили взвод военных КНДР в бою на Курщине — видео
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Украина
Дата публикации

Бойцы ССО уничтожили взвод военных КНДР в бою на Курщине — видео

ССО
ССО
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Военнослужащие 6-го полка «Рейнджер» Сил специальных операций ВСУ уничтожили взвод КНДР в ближнем бою на Курщине.

Главные тезисы

  • Силы специальных операций ВСУ успешно уничтожили вражеский взвод из 25 человек на Курщине в результате ближнего боя.
  • Бойцы ССО продемонстрировали превосходство качества над количеством, показав эффективность тактики и координации в деле уничтожения противника.
  • Операторы ССО использовали разведывательные дроны и выгодные огневые позиции для успешного завершения задачи и отступления после боевых действий.

CCO ликвидировали взвод северокорейцев на Курщине

Воины 6-го полка Рейнджер Сил специальных операций ВСУ провели специальные действия против регулярных войск Северной Кореи в Курской области России Во время быстрого контакта операторы ССО уничтожили 25 северокорейцев.

Как отмечается, это произошло в прошлом месяце, однако из-за оперативной безопасности только сейчас стало возможным рассказать об этом и показать видео с беспилотника и нательных камер воинов ССО.

По информации ССО, 8 рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах.

Операторы ССО начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек — втрое больше их — и сохранили инициативу до его завершения.

Несмотря на численное преимущество противника и вражеский артиллерийский огонь, воины ССО доказали преимущество качества над количеством и не оставили целому взводу КНДР шансов при контакте. Группа рейнджеров отошла после успешного выполнения задачи.

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