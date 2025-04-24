Бойцы ССО уничтожили взвод военных КНДР в бою на Курщине — видео

Военнослужащие 6-го полка «Рейнджер» Сил специальных операций ВСУ уничтожили взвод КНДР в ближнем бою на Курщине.
Главные тезисы
- Силы специальных операций ВСУ успешно уничтожили вражеский взвод из 25 человек на Курщине в результате ближнего боя.
- Бойцы ССО продемонстрировали превосходство качества над количеством, показав эффективность тактики и координации в деле уничтожения противника.
- Операторы ССО использовали разведывательные дроны и выгодные огневые позиции для успешного завершения задачи и отступления после боевых действий.
CCO ликвидировали взвод северокорейцев на Курщине
Воины 6-го полка Рейнджер Сил специальных операций ВСУ провели специальные действия против регулярных войск Северной Кореи в Курской области России Во время быстрого контакта операторы ССО уничтожили 25 северокорейцев.
Как отмечается, это произошло в прошлом месяце, однако из-за оперативной безопасности только сейчас стало возможным рассказать об этом и показать видео с беспилотника и нательных камер воинов ССО.
По информации ССО, 8 рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах.
Операторы ССО начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек — втрое больше их — и сохранили инициативу до его завершения.
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