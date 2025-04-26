Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов впервые официально подтвердил участие военнослужащих КНДР в войне против Украины.

Россия признала участие КНДР в войне против Украины

Об этом он сообщил нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину.

Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народной Демократической Республики.

По его словам, их участие состоялось "в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Россией и КНДР.

Герасимов заявил, что корейские военные "оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины".

Солдаты и офицеры корейской народной армии, выполняя боевые задачи бок о бок с российскими военнослужащими, во время отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм. Поделиться

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление Герасимова относительно, как она назвала, "освобождения Курской области от ВСУ".