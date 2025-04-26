Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов впервые официально подтвердил участие военнослужащих КНДР в войне против Украины.
Главные тезисы
- Участие северокорейцев в войне против Украины якобы состоялось "в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Россией и КНДР.
- Герасимов заявил, что корейские военные "оказали значительную помощь в разгроме группировки вооруженных сил Украины на Курщине",
Россия признала участие КНДР в войне против Украины
Об этом он сообщил нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину.
Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народной Демократической Республики.
По его словам, их участие состоялось "в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Россией и КНДР.
Герасимов заявил, что корейские военные "оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины".
Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление Герасимова относительно, как она назвала, "освобождения Курской области от ВСУ".
Герасимов сообщил, что бойцы КНДР, действуя бок о бок с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм. Мы никогда не забудем наших друзей.
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