Глава Пентагона неожиданно пошел против решения Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

Глава Пентагона неожиданно пошел против решения Трампа

Что известно о решении главы Пентагона
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Источник:  online.ua

Глава Минобороны США Пит Хегсет официально сообщил, что отменяет инициативу, созданную для увеличения участия женщин в сфере национальной безопасности. Что важно понимать, она была начата президентом США Дональдом Трампом и его командой во время первой каденции.

Главные тезисы

  • Пит Хегсет почему-то думает, что отменил решение Байдена, а не Трампа.
  • Сам Трамп на такое развитие событий пока не отреагировал.

Что известно о решении главы Пентагона

В своем новом заявлении Хегсет неожиданно для всех высмеял программу. Он начал утверждать, что эта "прогрессивная" инициатива не способствует миссии Министерства обороны по "ведению войны".

Более того, он ошибочно связал ее с администрацией Байдена.

Сегодня утром я с гордостью прекратил программу "Женщины, мир и безопасность" (WPS) в Пентагоне. WPS — это еще одна прогрессивная инициатива, направленная на раскол общества и социальную справедливость, которая перегружает наших командиров и войска, отвлекая их от основной задачи: ВЕДЕНИЕ ВОЙНЫ.

Пит Хегсет

Пит Хегсет

Глава Минобороны США

Более того, глава Пентагона начал придумывать, что WPS — это программа ООН, которую продвигают феминистки и леворадикальные активисты.

По его словам, политики ее обожают, а военные ненавидят.

Он заверил, что вместе со своей командой будет выполнять минимальные требования WPS, предусмотренные законом, и будет бороться за отмену программы в следующем бюджете.

ХОРОШО, ЧТО ТЫ УШЛА, WPS! — написал Хегсет.

Сам Дональд Трамп на это неожиданное решение пока не отреагировал.

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