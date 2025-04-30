Глава Пентагона неожиданно пошел против решения Трампа

Глава Минобороны США Пит Хегсет официально сообщил, что отменяет инициативу, созданную для увеличения участия женщин в сфере национальной безопасности. Что важно понимать, она была начата президентом США Дональдом Трампом и его командой во время первой каденции.

Что известно о решении главы Пентагона

В своем новом заявлении Хегсет неожиданно для всех высмеял программу. Он начал утверждать, что эта "прогрессивная" инициатива не способствует миссии Министерства обороны по "ведению войны".

Более того, он ошибочно связал ее с администрацией Байдена.

Сегодня утром я с гордостью прекратил программу "Женщины, мир и безопасность" (WPS) в Пентагоне. WPS — это еще одна прогрессивная инициатива, направленная на раскол общества и социальную справедливость, которая перегружает наших командиров и войска, отвлекая их от основной задачи: ВЕДЕНИЕ ВОЙНЫ. Пит Хегсет Глава Минобороны США

Более того, глава Пентагона начал придумывать, что WPS — это программа ООН, которую продвигают феминистки и леворадикальные активисты.

По его словам, политики ее обожают, а военные ненавидят.

Он заверил, что вместе со своей командой будет выполнять минимальные требования WPS, предусмотренные законом, и будет бороться за отмену программы в следующем бюджете.

ХОРОШО, ЧТО ТЫ УШЛА, WPS! — написал Хегсет. Поделиться

Сам Дональд Трамп на это неожиданное решение пока не отреагировал.