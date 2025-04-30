Глава Пентагона неожиданно пошел против решения Трампа

Глава Минобороны США Пит Хегсет официально сообщил, что отменяет инициативу, созданную для увеличения участия женщин в сфере национальной безопасности. Что важно понимать, она была начата президентом США Дональдом Трампом и его командой во время первой каденции.
Главные тезисы
- Пит Хегсет почему-то думает, что отменил решение Байдена, а не Трампа.
- Сам Трамп на такое развитие событий пока не отреагировал.
Что известно о решении главы Пентагона
В своем новом заявлении Хегсет неожиданно для всех высмеял программу. Он начал утверждать, что эта "прогрессивная" инициатива не способствует миссии Министерства обороны по "ведению войны".
Более того, он ошибочно связал ее с администрацией Байдена.
Более того, глава Пентагона начал придумывать, что WPS — это программа ООН, которую продвигают феминистки и леворадикальные активисты.
По его словам, политики ее обожают, а военные ненавидят.
Он заверил, что вместе со своей командой будет выполнять минимальные требования WPS, предусмотренные законом, и будет бороться за отмену программы в следующем бюджете.
Сам Дональд Трамп на это неожиданное решение пока не отреагировал.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-