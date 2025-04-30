"Путин получил бы всю Украину". Трамп выступил с новым скандальным заявлением

Американский лидер Дональд Трамп не захотел отвечать на вопрос, доверяет ли он российскому диктатору Владимиру Путину, однако до сих пор верит, что последний "хотел бы остановить войну". По мнению президента США, Путин "получил бы всю Украину", если бы он не вернулся в Белый дом.

Трамп снова унизил Украину и ее союзников

Во время нового интервью журналист напомнил президенту США, как он недавно жестко и публично критиковал Путина за удары по мирным украинским городам.

Кроме того, Трамп озвучил предположение, что российский диктатор на самом деле не хочет прекращения войны, а просто "морочит ему голову".

Я бы сказал, что он (Путин — ред.) хотел бы остановить войну. Дональд Трамп Президент США

Также американский лидер не захотел признаваться, доверяет ли он российскому коллеге.

Я вам не доверяю. Я не доверяю многим людям. Но я думаю, что он уважает меня, и я верю, что из-за меня он не захватит всю Украину, — добавил Трамп. Поделиться

Более того, президент США цинично соврал, что без него Украина потерпела бы поражение.

Он еще раз проигнорировал тот факт, что Украина уже более 11 лет сдерживает российскую агрессию собственными силами и с помощью союзников.