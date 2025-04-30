"Путин получил бы всю Украину". Трамп выступил с новым скандальным заявлением
Категория
Политика
Дата публикации

"Путин получил бы всю Украину". Трамп выступил с новым скандальным заявлением

Трамп снова унизил Украину и ее союзников
Читати українською
Источник:  ABC News

Американский лидер Дональд Трамп не захотел отвечать на вопрос, доверяет ли он российскому диктатору Владимиру Путину, однако до сих пор верит, что последний "хотел бы остановить войну". По мнению президента США, Путин "получил бы всю Украину", если бы он не вернулся в Белый дом.

Главные тезисы

  • Трамп продолжает обесценивать героическую борьбу украинцев за свою свободу.
  • Президент США опять изменил позицию по отношению к Путину.

Трамп снова унизил Украину и ее союзников

Во время нового интервью журналист напомнил президенту США, как он недавно жестко и публично критиковал Путина за удары по мирным украинским городам.

Кроме того, Трамп озвучил предположение, что российский диктатор на самом деле не хочет прекращения войны, а просто "морочит ему голову".

Я бы сказал, что он (Путин — ред.) хотел бы остановить войну.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Также американский лидер не захотел признаваться, доверяет ли он российскому коллеге.

Я вам не доверяю. Я не доверяю многим людям. Но я думаю, что он уважает меня, и я верю, что из-за меня он не захватит всю Украину, — добавил Трамп.

Более того, президент США цинично соврал, что без него Украина потерпела бы поражение.

Он еще раз проигнорировал тот факт, что Украина уже более 11 лет сдерживает российскую агрессию собственными силами и с помощью союзников.

Я думаю, если бы я не выиграл выборы, Путин бы получил всю Украину… И благодаря мне я действительно верю, что он готов прекратить бои, — заявил Трамп.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США не хотят вводить важные санкции против РФ
Трамп не усиливает экономическое давление на РФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Сенате США обратились к Трампу после критики Путина
Грэм просит Трампа не медлить с санкциями против РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп впервые раскрыл свой план на следующие 100 дней
Какими будут следующие 100 дней президентства Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?