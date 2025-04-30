"Путін отримав би всю Україну". Трамп виступив з новою скандальною заявою

Американський лідер Дональд Трамп не захотів відповідати на запитання, чи довіряє російському диктатору Володимиру Путіну, однак досі вірить, що останній "хотів би зупинити війну". На переконання президента США, Путін "отримав би всю Україну", якби він не повернувся у Білий дім.
Головні тези:
- Трамп продовжує знецінювати героїчну боротьбу українців за свою свободу.
- Президент США знову змінив позицію щодо Путіна.
Трамп знову принизив Україну та її союзників
Під час нового інтерв’ю журналіст нагадали президенту США, як він нещодавно жорстко та публічно критикував Путіна за удари по мирних українських містах.
Окрім того, Трамп озвучив припущення, що російський диктатор насправді не хоче припинення війни, а просто "морочить йому голову".
Також американський лідер не захотів зізнаватися, чи довіряє він російському колезі.
Ба більше, президент США цинічно збрехав, що без нього Україна зазнала б поразки.
Він вкотре проігнорував той факт, що Україна уже понад 11 років стримує російську агресію власними силами та з допомогою союзників.
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