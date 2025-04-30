"Путін отримав би всю Україну". Трамп виступив з новою скандальною заявою
Категорія
Політика
Дата публікації

"Путін отримав би всю Україну". Трамп виступив з новою скандальною заявою

Трамп
Джерело:  ABC News

Американський лідер Дональд Трамп не захотів відповідати на запитання, чи довіряє російському диктатору Володимиру Путіну, однак досі вірить, що останній "хотів би зупинити війну". На переконання президента США, Путін "отримав би всю Україну", якби він не повернувся у Білий дім.

Головні тези:

  • Трамп продовжує знецінювати героїчну боротьбу українців за свою свободу.
  • Президент США знову змінив позицію щодо Путіна.

Трамп знову принизив Україну та її союзників

Під час нового інтерв’ю журналіст нагадали президенту США, як він нещодавно жорстко та публічно критикував Путіна за удари по мирних українських містах.

Окрім того, Трамп озвучив припущення, що російський диктатор насправді не хоче припинення війни, а просто "морочить йому голову".

Я б сказав, що він (Путін — ред.) хотів би зупинити війну.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Також американський лідер не захотів зізнаватися, чи довіряє він російському колезі.

Я вам не довіряю. Я не довіряю багатьом людям. Але я думаю.. що він поважає мене, і я вірю, що через мене він не захопить всю Україну, — додав Трамп.

Ба більше, президент США цинічно збрехав, що без нього Україна зазнала б поразки.

Він вкотре проігнорував той факт, що Україна уже понад 11 років стримує російську агресію власними силами та з допомогою союзників.

Я думаю, якби я не виграв вибори, Путін отримав би всю Україну… І завдяки мені я справді вірю, що він готовий припинити бої, — заявив Трамп.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США не хочуть вводити важливі санкції проти РФ
Трамп не посилює економічний тиск на РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У Сенаті США звернулися до Трампа після критики Путіна
Грем
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп уперше розкрив свій план на наступні 100 днів
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?