Команда американського лідера Дональда Трампа знову відклала введення санкцій проти нафтової компанії "Нафтна индустрија Србије" (NIS), що є “дочкою” російського газового монополіста “Газпрома” у Сербії.
Головні тези:
- Мажоритарний пакет акцій NIS належить російським компаніям.
- Це уже втретє країна-агресорка уникає "прощальних" санкцій Байдена.
Трамп не посилює економічний тиск на РФ
Цю інформацію офіційно підтвердив президента Сербії Александар Вучич на сторінках у своїх соціальних мережах.
Що важливо розуміти, фактично це вже третій випадок, коли Білий дім відтерміновує запровадження санкції проти сербської “дочки Газпрому”.
Цього разу "Нафтна индустрија Србије" (NIS) продовжить функціонувати без обмежень до кінця червня .
Журналісти звертають увагу на те, що мажоритарний пакет акцій NIS належить російським "Газпром нефть" і "Газпром", таким чином, це один з останніх нафтових активів Росії в Європі.
Окрім того, компанія має ключове значення для енергетичної безпеки Сербії, оскільки володіє єдиний нафтопереробним заводом у країні.
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