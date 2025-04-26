США не хочуть вводити важливі санкції проти РФ

Команда американського лідера Дональда Трампа знову відклала введення санкцій проти нафтової компанії "Нафтна индустрија Србије" (NIS), що є “дочкою” російського газового монополіста “Газпрома” у Сербії.

Трамп не посилює економічний тиск на РФ

Цю інформацію офіційно підтвердив президента Сербії Александар Вучич на сторінках у своїх соціальних мережах.

Що важливо розуміти, фактично це вже третій випадок, коли Білий дім відтерміновує запровадження санкції проти сербської “дочки Газпрому”.

Цього разу "Нафтна индустрија Србије" (NIS) продовжить функціонувати без обмежень до кінця червня .

Сербії вдалося домогтися нового відтермінування санкцій щодо NIS, цього разу на два місяці, до 27 червня. Дякуємо нашим американським партнерам за розуміння позиції Сербії. Александар Вучич Президент Сербії

Журналісти звертають увагу на те, що мажоритарний пакет акцій NIS належить російським "Газпром нефть" і "Газпром", таким чином, це один з останніх нафтових активів Росії в Європі.

Окрім того, компанія має ключове значення для енергетичної безпеки Сербії, оскільки володіє єдиний нафтопереробним заводом у країні.