Ціни на нафту знову зросли через санкції США проти Ірану

Ціни на нафту зросли 17 квітня через санкції США проти Ірану та обіцянку деяких країн-виробників ОПЕК скоротити видобуток, щоб компенсувати викачування раніше узгоджених квот.

Ціни на нафту здорожчали

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 55 центів, або 0,8%, до 66,40 доларів за барель. Американська нафта West Texas Intermediate коштувала 63,13 долара за барель, що більше на 66 центів, або 1,1%. Поширити

Обидва контрольні показники встановилися на 2% вище в середу на найвищих рівнях з 3 квітня, і вони на шляху до свого першого тижневого підвищення за останні три тижні. Четвер — останній розрахунковий день тижня перед Страсною п'ятницею та Великоднем.

Я вважаю, що за зростанням пов’язано кілька факторів — покриття шортів, слабший долар США, що робить сиру нафту дешевшою для покупки, і тиск США на Іран, — сказав ринковий аналітик IG Тоні Сикамор.

Він додав, що WTI може повернутися до 65-67 доларів за барель, але може мати проблеми з подальшим зростанням.

16 квітня адміністрація президента Дональда Трампа опублікувала нові санкції проти експорту нафти з Ірану, в тому числі проти нафтопереробного заводу у Китаї, посилюючи тиск на Тегеран на тлі переговорів щодо ескалації ядерної програми країни.

Крім того, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявила в середу, що отримала оновлені плани для Іраку, Казахстану та інших країн щодо подальшого скорочення видобутку, щоб компенсувати перевищення квот.

Скорочення запасів бензину та дистилятів у США та менший, ніж очікувалося, приріст тижневих запасів сирої нафти також підтримали ринки. Поширити

ОПЕК, Міжнародне енергетичне агентство та кілька банків, включаючи Goldman Sachs і JP Morgan, знизили прогнози щодо цін на нафту та зростання попиту на цьому тижні, оскільки мита США та помста з боку інших країн призвели до хаосу у світовій торгівлі.