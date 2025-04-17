Ціни на нафту знову зросли через санкції США проти Ірану
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Економіка
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Ціни на нафту знову зросли через санкції США проти Ірану

нафта
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Джерело:  Reuters

Ціни на нафту зросли 17 квітня через санкції США проти Ірану та обіцянку деяких країн-виробників ОПЕК скоротити видобуток, щоб компенсувати викачування раніше узгоджених квот.

Головні тези:

  • Санкції США проти Ірану та обіцянки скоротити видобуток від ОПЕК призвели до зростання цін на нафту.
  • Шорт-позиції, слабкий долар США та тиск на Іран також вплинули на підвищення цін на сировину.
  • Очікується, що ціни на нафту можуть продовжити зростання, але подальше підвищення може стати проблемою.

Ціни на нафту здорожчали

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 55 центів, або 0,8%, до 66,40 доларів за барель. Американська нафта West Texas Intermediate коштувала 63,13 долара за барель, що більше на 66 центів, або 1,1%.

Обидва контрольні показники встановилися на 2% вище в середу на найвищих рівнях з 3 квітня, і вони на шляху до свого першого тижневого підвищення за останні три тижні. Четвер — останній розрахунковий день тижня перед Страсною п'ятницею та Великоднем.

Я вважаю, що за зростанням пов’язано кілька факторів — покриття шортів, слабший долар США, що робить сиру нафту дешевшою для покупки, і тиск США на Іран, — сказав ринковий аналітик IG Тоні Сикамор.

Він додав, що WTI може повернутися до 65-67 доларів за барель, але може мати проблеми з подальшим зростанням.

16 квітня адміністрація президента Дональда Трампа опублікувала нові санкції проти експорту нафти з Ірану, в тому числі проти нафтопереробного заводу у Китаї, посилюючи тиск на Тегеран на тлі переговорів щодо ескалації ядерної програми країни.

Крім того, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявила в середу, що отримала оновлені плани для Іраку, Казахстану та інших країн щодо подальшого скорочення видобутку, щоб компенсувати перевищення квот.

Скорочення запасів бензину та дистилятів у США та менший, ніж очікувалося, приріст тижневих запасів сирої нафти також підтримали ринки.

ОПЕК, Міжнародне енергетичне агентство та кілька банків, включаючи Goldman Sachs і JP Morgan, знизили прогнози щодо цін на нафту та зростання попиту на цьому тижні, оскільки мита США та помста з боку інших країн призвели до хаосу у світовій торгівлі.

Світова організація торгівлі заявила, що очікує цього року на скорочення торгівлі товарами на 0,2%, порівняно з жовтневими очікуваннями зростання на 3,0%.

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