Цены на нефть снова выросли из-за санкций США против Ирана
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Цены на нефть снова выросли из-за санкций США против Ирана

нефть
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Источник:  Reuters

Цены на нефть выросли 17 апреля из-за санкций США против Ирана и обещания некоторых стран-производителей ОПЕК сократить добычу, чтобы компенсировать выкачку ранее согласованных квот.

Главные тезисы

  • Санкции США против Ирана и обещания ОПЕК сократить добычу привели к подъему цен на нефть.
  • Рост цен также обусловлен шорт-позициями, слабым долларом США и давлением на Иран.
  • Прогнозируется дальнейший рост цен на нефть, хотя возможны сложности с дальнейшим повышением.

Цены на нефть подорожали

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 55 центов, или 0,8%, до 66,40 долларов за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate стоила 63,13 доллара за баррель, что больше на 66 центов, или 1,1%.

Оба контрольных показателя установились на 2% выше в среду на самых высоких уровнях с 3 апреля, и они на пути к своему первому недельному повышению за последние три недели. Четверг — последний расчетный день недели перед Страстной пятницей и Пасхой.

Я считаю, что по росту связано несколько факторов — покрытие шорт, более слабый доллар США, что делает сырую нефть дешевле для покупки, и давление США на Иран, — сказал рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Он добавил, что WTI может вернуться до 65-67 долларов за баррель, но может испытывать проблемы с дальнейшим ростом.

16 апреля администрация президента Дональда Трампа опубликовала новые санкции против экспорта нефти из Ирана, в том числе против нефтеперерабатывающего завода в Китае, усиливая давление на Тегеран на фоне переговоров по эскалации ядерной программы страны.

Кроме того, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила, что получила обновленные планы для Ирака, Казахстана и других стран по дальнейшему сокращению добычи, чтобы компенсировать превышение квот.

Сокращение запасов бензина и дистиллятов в США и меньшее, чем ожидалось, прирост недельных запасов сырой нефти также поддержали рынки.

ОПЕК, Международное энергетическое агентство и несколько банков, включая Goldman Sachs и JP Morgan, снизили прогнозы цен на нефть и рост спроса на этой неделе, поскольку пошлины США и месть со стороны других стран привели к хаосу в мировой торговле.

Всемирная торговая организация заявила, что ожидает в этом году сокращения торговли товарами на 0,2% по сравнению с октябрьскими ожиданиями роста на 3,0%.

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