Команда американского лидера Дональда Трампа вновь отложила введение санкций против нефтяной компании "Нефтяная индустриа Србие" (NIS), которая являюется "дочкой" российского газового монополиста "Газпрома" в Сербии.
Главные тезисы
- Мажоритарный пакет акций NIS принадлежит российским компаниям.
- Это уже в третий раз страна-агрессорка избегает "прощальных" санкций Байдена.
Трамп не усиливает экономическое давление на РФ
Эту информацию официально подтвердил президент Сербии Александар Вучич на страницах в своих социальных сетях.
Что важно понимать, фактически это уже третий случай, когда Белый дом откладывает введение санкции против сербской "дочки Газпрома".
В этот раз "Нефтяная индустриа Србиё" (NIS) продолжит функционировать без ограничений до конца июня.
Журналисты обращают внимание на то, что мажоритарный пакет акций NIS принадлежит российским "Газпром нефти" и "Газпрому", таким образом, это один из последних нефтяных активов России в Европе.
Кроме того, компания имеет ключевое значение для энергетической безопасности Сербии, поскольку владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом в стране.
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