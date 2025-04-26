США не хотят вводить важные санкции против РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

США не хотят вводить важные санкции против РФ

Трамп не усиливает экономическое давление на РФ
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Источник:  online.ua

Команда американского лидера Дональда Трампа вновь отложила введение санкций против нефтяной компании "Нефтяная индустриа Србие" (NIS), которая являюется "дочкой" российского газового монополиста "Газпрома" в Сербии.

Главные тезисы

  • Мажоритарный пакет акций NIS принадлежит российским компаниям.
  • Это уже в третий раз страна-агрессорка избегает "прощальных" санкций Байдена.

Трамп не усиливает экономическое давление на РФ

Эту информацию официально подтвердил президент Сербии Александар Вучич на страницах в своих социальных сетях.

Что важно понимать, фактически это уже третий случай, когда Белый дом откладывает введение санкции против сербской "дочки Газпрома".

В этот раз "Нефтяная индустриа Србиё" (NIS) продолжит функционировать без ограничений до конца июня.

Сербии удалось добиться новой отсрочки санкций в отношении NIS, на этот раз в два месяца, до 27 июня. Спасибо нашим американским партнерам за понимание позиции Сербии.

Александр Вучич

Александр Вучич

Президент Сербии

Журналисты обращают внимание на то, что мажоритарный пакет акций NIS принадлежит российским "Газпром нефти" и "Газпрому", таким образом, это один из последних нефтяных активов России в Европе.

Кроме того, компания имеет ключевое значение для энергетической безопасности Сербии, поскольку владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом в стране.

NIS снабжает около 80% бензина и дизельного топлива в Сербии, а также 90% и более авиационного топлива и мазута.

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