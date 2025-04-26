Команда американского лидера Дональда Трампа вновь отложила введение санкций против нефтяной компании "Нефтяная индустриа Србие" (NIS), которая являюется "дочкой" российского газового монополиста "Газпрома" в Сербии.

Трамп не усиливает экономическое давление на РФ

Эту информацию официально подтвердил президент Сербии Александар Вучич на страницах в своих социальных сетях.

Что важно понимать, фактически это уже третий случай, когда Белый дом откладывает введение санкции против сербской "дочки Газпрома".

В этот раз "Нефтяная индустриа Србиё" (NIS) продолжит функционировать без ограничений до конца июня.

Сербии удалось добиться новой отсрочки санкций в отношении NIS, на этот раз в два месяца, до 27 июня. Спасибо нашим американским партнерам за понимание позиции Сербии. Александр Вучич Президент Сербии

Журналисты обращают внимание на то, что мажоритарный пакет акций NIS принадлежит российским "Газпром нефти" и "Газпрому", таким образом, это один из последних нефтяных активов России в Европе.

Кроме того, компания имеет ключевое значение для энергетической безопасности Сербии, поскольку владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом в стране.