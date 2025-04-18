Зеленский принял новые санкции против России — кто в списках

Президент Владимир Зеленский 18 апреля ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против ряда лиц, среди которых российские деятели культуры, оправдывающие войну России против Украины, и лица и компании, причастные к российской ракетной программе.

Зеленский ввел санкции против российских пропагандистов от культуры

Соответствующие указы №246 и №247 появились на сайте главы государства.

Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), — говорится в обоих указах. Поделиться

К обоим документам прилагаются решения СНБО, в которых есть перечень физических и юридических лиц, против которых введены санкции.

Указ № 246 предусматривает введение санкций против 20 человек, среди которых:

Николай Цискаридзе,

Игорь Сукачев,

Александр Розенбаум,

Николай Расторгуев,

Сергей Полунин,

Александр Панкратов-Черный,

Евгений Миронов,

Оскар Кучера,

Юрий Куклачев,

Егор Кончаловский,

Никита Джигурда.

Указ №247 предусматривает введение санкции против 60 юридических и 39 физических лиц, причастных к производству российских ракет. Среди попавших под санкции компаний есть и зарегистрированные в Китае.

Согласно приложению к указу применяются, в частности, такие санкции, как блокирование активов, лишение государственных наград; ограничение торговых операций; предотвращение выведения капиталов; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет распространения медиа на территории Украины.

11 апреля Владимир Зеленский ввел санкции, касающиеся тех, кто оправдывает войну России против Украины и теневого флота РФ. Соответствующие указы были опубликованы на сайте Президента Украины.