Зеленский принял новые санкции против России — кто в списках

Президент Владимир Зеленский 18 апреля ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против ряда лиц, среди которых российские деятели культуры, оправдывающие войну России против Украины, и лица и компании, причастные к российской ракетной программе.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский ввел персональные санкции против лиц, оправдывающих войну России против Украины и причастных к российской ракетной программе.
- Список санкционированных лиц включает известных российских деятелей культуры, таких как Николай Цискаридзе и Игорь Сукачев, а также компании, работающие в сфере производства российских ракет.
- Ограничительные меры, введенные Зеленским, включают блокировку активов, лишение наград и запрет на распространение медиа на территории Украины.
Зеленский ввел санкции против российских пропагандистов от культуры
Соответствующие указы №246 и №247 появились на сайте главы государства.
К обоим документам прилагаются решения СНБО, в которых есть перечень физических и юридических лиц, против которых введены санкции.
Указ № 246 предусматривает введение санкций против 20 человек, среди которых:
Николай Цискаридзе,
Игорь Сукачев,
Александр Розенбаум,
Николай Расторгуев,
Сергей Полунин,
Александр Панкратов-Черный,
Евгений Миронов,
Оскар Кучера,
Юрий Куклачев,
Егор Кончаловский,
Никита Джигурда.
Указ №247 предусматривает введение санкции против 60 юридических и 39 физических лиц, причастных к производству российских ракет. Среди попавших под санкции компаний есть и зарегистрированные в Китае.
Согласно приложению к указу применяются, в частности, такие санкции, как блокирование активов, лишение государственных наград; ограничение торговых операций; предотвращение выведения капиталов; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет распространения медиа на территории Украины.
11 апреля Владимир Зеленский ввел санкции, касающиеся тех, кто оправдывает войну России против Украины и теневого флота РФ. Соответствующие указы были опубликованы на сайте Президента Украины.
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