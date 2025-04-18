Зеленский принял новые санкции против России — кто в списках
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский принял новые санкции против России — кто в списках

Офис Президента Украины
Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Владимир Зеленский 18 апреля ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против ряда лиц, среди которых российские деятели культуры, оправдывающие войну России против Украины, и лица и компании, причастные к российской ракетной программе.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский ввел персональные санкции против лиц, оправдывающих войну России против Украины и причастных к российской ракетной программе.
  • Список санкционированных лиц включает известных российских деятелей культуры, таких как Николай Цискаридзе и Игорь Сукачев, а также компании, работающие в сфере производства российских ракет.
  • Ограничительные меры, введенные Зеленским, включают блокировку активов, лишение наград и запрет на распространение медиа на территории Украины.

Зеленский ввел санкции против российских пропагандистов от культуры

Соответствующие указы №246 и №247 появились на сайте главы государства.

Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), — говорится в обоих указах.

К обоим документам прилагаются решения СНБО, в которых есть перечень физических и юридических лиц, против которых введены санкции.

Указ № 246 предусматривает введение санкций против 20 человек, среди которых:

  • Николай Цискаридзе,

  • Игорь Сукачев,

  • Александр Розенбаум,

  • Николай Расторгуев,

  • Сергей Полунин,

  • Александр Панкратов-Черный,

  • Евгений Миронов,

  • Оскар Кучера,

  • Юрий Куклачев,

  • Егор Кончаловский,

  • Никита Джигурда.

Указ №247 предусматривает введение санкции против 60 юридических и 39 физических лиц, причастных к производству российских ракет. Среди попавших под санкции компаний есть и зарегистрированные в Китае.

Согласно приложению к указу применяются, в частности, такие санкции, как блокирование активов, лишение государственных наград; ограничение торговых операций; предотвращение выведения капиталов; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет распространения медиа на территории Украины.

11 апреля Владимир Зеленский ввел санкции, касающиеся тех, кто оправдывает войну России против Украины и теневого флота РФ. Соответствующие указы были опубликованы на сайте Президента Украины.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия ввела новые санкции против России — кто в списках
Британия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС готовит большие штрафные санкции против соцсети Х Маска
ЕС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский ввел санкции против российских пропагандистских организаций и медиа
Офис Президента Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?