Зеленський ухвалив нові санкції проти Росії — хто у списках
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський ухвалив нові санкції проти Росії — хто у списках

Офіс Президента України
Зеленський
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Президент Володимир Зеленський 18 квітня ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти низки осіб, серед яких російські діячі культури, які виправдовують війну Росії проти України, та особи і компанії, причетні до російської ракетної програми.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський ввів нові санкції проти осіб, які виправдовують війну Росії проти України та причетних до російської ракетної програми.
  • Список санкціонованих осіб включає російських діячів культури, таких як Микола Цискарідзе та Ігор Сукачов, а також компанії, що працюють у сфері виробництва російських ракет.
  • Обмежувальні заходи, які ввів Зеленський, включають блокування активів, позбавлення нагород та заборону поширення медіа на території України.

Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистів від культури

Відповідні укази № 246 і № 247 з’явилися на сайті глави держави.

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), — йдеться в обох указах.

До обох документів додаються рішення РНБО, в яких є перелік фізичних та юридичних осіб, проти яких запроваджено санкції.

Указ № 246 передбачає запровадження санкцій проти 20 осіб, серед яких:

  • Микола Цискарідзе,

  • Ігор Сукачов,

  • Олександр Розенбаум,

  • Микола Расторгуєв,

  • Сергій Полунін,

  • Олександр Панкратов-Чорний,

  • Євген Миронов,

  • Оскар Кучера,

  • Юрій Куклачов,

  • Єгор Кончаловський,

  • Микита Джигурда.

Указ № 247 передбачає запровадження санкції проти 60 юридичних та 39 фізичних осіб, які причетні до виробництва російських ракет. Серед компаній, які потрапили під санкції є й такі, що зареєстровані у Китаї.

Згідно із додатком до указу застосовуються, зокрема, такі санкції як блокування активів, позбавлення державних нагород; обмеження торгівельних операцій; запобігання виведенню капіталів; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборона поширення медіа на території України.

11 квітня Володимир Зеленський запровадив санкції, які стосуються тих, хто виправдовує війну Росії проти України, та тіньового флоту РФ. Відповідні укази були оприлюднені на сайті Президента України.

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