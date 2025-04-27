Трамп уперше розкрив свій план на наступні 100 днів
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп уперше розкрив свій план на наступні 100 днів

Трамп
Read in English
Джерело:  Reuters

Незабаром американський лідер Дональд Трамп підіб'є підсумки 100 перших днів після повернення у Білий дім. Окрім того, президент США розповість, чого чекати далі від нього та його команди.

Головні тези:

 

  • Трамп планує зосередитися на торговельних угодах і мирних переговорах.
  • Також президент США продовжить працювати над завершенням війни РФ проти України.

Якими будуть наступні 100 днів президенства Трампа

У Білому домі наголосили, що президент США сконцентрує свою увагу на торговельних угодах і мирних перемовинах.

Ні для кого не секрет, що Трамп розпочав повномасштабну торговельну війну, перш ніж призупинити взаємні мита і провести переговори з окремими країнами.

Наразі його команда розраховує підписати важливі угоди протягом 90 днів.

На переконання аналітиків, це вкрай малоймовірно, враховуючи той факт, що Трамп досі не уклав жодної угоди.

Окрім того, прогнозується, що у травні американський лідер здійснить тривалі візити за кордон.

Трамп має намір вирушити у Саудівську Аравію, Катар і Об'єднані Арабські Емірати.

Також вказано, що Трамп продовжить активно працювати над завершенням війни Росії проти України.

До слова, 26 квітня президент США навіть припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче припиняти війну та пригрозив Росії новими санкціями.

З такою заявою Трамп виступив після переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін готовий до переговорів з Україною без жодних умов
Путін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У Сенаті США звернулися до Трампа після критики Путіна
Грем
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай оголосив про захоплення нової території
Відносини між КНР та Філіппінами загострюються

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?