Трамп уперше розкрив свій план на наступні 100 днів

Незабаром американський лідер Дональд Трамп підіб'є підсумки 100 перших днів після повернення у Білий дім. Окрім того, президент США розповість, чого чекати далі від нього та його команди.

Якими будуть наступні 100 днів президенства Трампа

У Білому домі наголосили, що президент США сконцентрує свою увагу на торговельних угодах і мирних перемовинах.

Ні для кого не секрет, що Трамп розпочав повномасштабну торговельну війну, перш ніж призупинити взаємні мита і провести переговори з окремими країнами.

Наразі його команда розраховує підписати важливі угоди протягом 90 днів.

На переконання аналітиків, це вкрай малоймовірно, враховуючи той факт, що Трамп досі не уклав жодної угоди.

Окрім того, прогнозується, що у травні американський лідер здійснить тривалі візити за кордон.

Трамп має намір вирушити у Саудівську Аравію, Катар і Об'єднані Арабські Емірати.

Також вказано, що Трамп продовжить активно працювати над завершенням війни Росії проти України.

До слова, 26 квітня президент США навіть припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче припиняти війну та пригрозив Росії новими санкціями.