Китай оголосив про захоплення нової території

КНР зміг встановити контроль над спірним рифом Сенді-Кей у Південнокитайському морі. Що важливо розуміти, він знаходиться за кілька кілометрів від стратегічного філіппінського форпосту Тіту.

Відносини між КНР та Філіппінами загострюються

Журналісти звертають увагу на те, що у квітня китайська берегова охорона "впровадила морський контроль та здійснювала суверенну юрисдикцію" над Сенді-Кей.

Саме там вони розгорнули китайський прапор та заявили про суверенітет на островах Спратлі.

Що важливо розуміти, це перший випадок за останні роки, коли Китай офіційно встановлює свій прапор на раніше незайнятому рифі.

Не можна також ігнорувати той факт, що усе це відбувається на тлі підготовки Філіппін і США до масштабних навчань "Балікатан".

Вони будуть включати тренування із захисту узбережжя та захоплення островів поблизу Спратлі.

Попри невеликі розміри — близько 200 квадратних метрів, Сенді-Кей має стратегічне значення. Його територіальне море перетинається з водами навколо острова Тіту, важливої точки спостереження Філіппін за активністю Китаю. Поширити

На дії КНР уже відреагувала команда американського лідера Дональда Трампа.