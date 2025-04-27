Китай оголосив про захоплення нової території
Категорія
Світ
Дата публікації

Китай оголосив про захоплення нової території

Відносини між КНР та Філіппінами загострюються
Джерело:  Financial Times

КНР зміг встановити контроль над спірним рифом Сенді-Кей у Південнокитайському морі. Що важливо розуміти, він знаходиться за кілька кілометрів від стратегічного філіппінського форпосту Тіту. 

Головні тези:

Головні тези: 

  • Риф Сенді-Кей має стратегічне значення, попри його невеликі розміри.
  • У США заявили що дії Китаю загрожують регіональній стабільності.

Відносини між КНР та Філіппінами загострюються

Журналісти звертають увагу на те, що у квітня китайська берегова охорона "впровадила морський контроль та здійснювала суверенну юрисдикцію" над Сенді-Кей.

Саме там вони розгорнули китайський прапор та заявили про суверенітет на островах Спратлі.

Що важливо розуміти, це перший випадок за останні роки, коли Китай офіційно встановлює свій прапор на раніше незайнятому рифі.

Не можна також ігнорувати той факт, що усе це відбувається на тлі підготовки Філіппін і США до масштабних навчань "Балікатан".

Вони будуть включати тренування із захисту узбережжя та захоплення островів поблизу Спратлі.

Попри невеликі розміри — близько 200 квадратних метрів, Сенді-Кей має стратегічне значення. Його територіальне море перетинається з водами навколо острова Тіту, важливої точки спостереження Філіппін за активністю Китаю.

На дії КНР уже відреагувала команда американського лідера Дональда Трампа.

Такі дії загрожують регіональній стабільності та порушують міжнародне право. Ми тісно консультуємося з нашими партнерами та залишаємося відданими вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону, — заявив Джеймс Хьюїтт, речник Ради національної безпеки.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін готовий до переговорів з Україною без жодних умов
Путін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У Сенаті США звернулися до Трампа після критики Путіна
Грем
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ готує нову тактику наступів на фронті — що відомо
армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?