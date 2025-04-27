Китай заявил о захвате новой территории
Категория
Мир
Дата публикации

Китай заявил о захвате новой территории

Отношения между КНР и Филиппинами обостряются
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Источник:  Financial Times

КНР смог установить контроль над спорным рифом Сэнди-Кей в Южнокитайском море. Что важно понимать, он находится в нескольких километрах от стратегического филиппинского форпоста Титу.

Главные тезисы

Главные тезисы:

  • Риф Сэнди-Кей имеет стратегическое значение, невзирая на его небольшие размеры.
  • В США заявили, что действия Китая угрожают региональной стабильности.

Отношения между КНР и Филиппинами обостряются

Журналисты обращают внимание на то, что в апреле китайская береговая охрана "ввела морской контроль и осуществляла суверенную юрисдикцию" над Сэнди-Кей.

Там они развернули китайский флаг и заявили о суверенитете на островах Спратли.

Что важно понимать, это первый случай за последние годы, когда Китай официально устанавливает свой флаг на ранее незанятом рифе.

Нельзя также игнорировать тот факт, что все это происходит на фоне подготовки Филиппин и США к масштабным учениям "Баликатан".

Они будут включать тренировки по защите побережья и захвату островов вблизи Спратли.

Несмотря на небольшие размеры около 200 квадратных метров, Сэнди-Кей имеет стратегическое значение. Его территориальное море пересекается с водами вокруг острова Титу, важной точки наблюдения Филиппин за активностью Китая.

На действия КНР уже отреагировала команда американского лидера Дональда Трампа.

Такие действия угрожают региональной стабильности и нарушают международное право. Мы тесно консультируемся с нашими партнерами и остаемся верными свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, — заявил Джеймс Хьюитт, представитель Совета национальной безопасности.

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