Китай заявил о захвате новой территории

КНР смог установить контроль над спорным рифом Сэнди-Кей в Южнокитайском море. Что важно понимать, он находится в нескольких километрах от стратегического филиппинского форпоста Титу.
Главные тезисы
Главные тезисы:
- Риф Сэнди-Кей имеет стратегическое значение, невзирая на его небольшие размеры.
- В США заявили, что действия Китая угрожают региональной стабильности.
Отношения между КНР и Филиппинами обостряются
Журналисты обращают внимание на то, что в апреле китайская береговая охрана "ввела морской контроль и осуществляла суверенную юрисдикцию" над Сэнди-Кей.
Там они развернули китайский флаг и заявили о суверенитете на островах Спратли.
Что важно понимать, это первый случай за последние годы, когда Китай официально устанавливает свой флаг на ранее незанятом рифе.
Нельзя также игнорировать тот факт, что все это происходит на фоне подготовки Филиппин и США к масштабным учениям "Баликатан".
Они будут включать тренировки по защите побережья и захвату островов вблизи Спратли.
На действия КНР уже отреагировала команда американского лидера Дональда Трампа.
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