Российский диктатор Владимир Путин заявил посланнику президента США Стивену Виткоффу, что якобы готов провести переговоры с Украиной по завершению войны без предварительных условий.

Путин резко изменил свою позицию

С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Во время вчерашнего общения с посланником Трампа Виткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без предварительных условий. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Представитель российского диктатора соврал, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

Однако в действительности нелегитимный глава Кремля требовал для начала переговоров с Киевом отставки украинского лидера Владимира Зеленского с поста президента Украины.

Такое требование не понравилось даже американскому лидеру Дональду Трампу, заявившему, что он злой на Путина из-за заявлений о нелегитимности Зеленского.

Что важно понимать, 25 апреля прошла уже четвёртая с начала года встреча между Путиным и Виткоффом.