Путин готов к переговорам с Украиной без всяких условий
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Политика
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Путин готов к переговорам с Украиной без всяких условий

Путин резко изменил свою позицию
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин заявил посланнику президента США Стивену Виткоффу, что якобы готов провести переговоры с Украиной по завершению войны без предварительных условий.

Главные тезисы

  • Путину пришлось отказаться от всех своих требований к Украине под давлением команды Трампа.
  • Пока неизвестно, действительно ли Россия настроена обсуждать с Киевом завершение войны.

Путин резко изменил свою позицию

С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Во время вчерашнего общения с посланником Трампа Виткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без предварительных условий.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Представитель российского диктатора соврал, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

Однако в действительности нелегитимный глава Кремля требовал для начала переговоров с Киевом отставки украинского лидера Владимира Зеленского с поста президента Украины.

Такое требование не понравилось даже американскому лидеру Дональду Трампу, заявившему, что он злой на Путина из-за заявлений о нелегитимности Зеленского.

Что важно понимать, 25 апреля прошла уже четвёртая с начала года встреча между Путиным и Виткоффом.

Официальная Москва утверждает, что она дала возможность "дополнительно сблизить позиции России и США" по ряду вопросов, также речь шла "о возможности возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины".

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