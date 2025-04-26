Путин готов к переговорам с Украиной без всяких условий

Российский диктатор Владимир Путин заявил посланнику президента США Стивену Виткоффу, что якобы готов провести переговоры с Украиной по завершению войны без предварительных условий.
Главные тезисы
- Путину пришлось отказаться от всех своих требований к Украине под давлением команды Трампа.
- Пока неизвестно, действительно ли Россия настроена обсуждать с Киевом завершение войны.
Путин резко изменил свою позицию
С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Представитель российского диктатора соврал, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".
Однако в действительности нелегитимный глава Кремля требовал для начала переговоров с Киевом отставки украинского лидера Владимира Зеленского с поста президента Украины.
Такое требование не понравилось даже американскому лидеру Дональду Трампу, заявившему, что он злой на Путина из-за заявлений о нелегитимности Зеленского.
Что важно понимать, 25 апреля прошла уже четвёртая с начала года встреча между Путиным и Виткоффом.
Официальная Москва утверждает, что она дала возможность "дополнительно сблизить позиции России и США" по ряду вопросов, также речь шла "о возможности возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины".
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