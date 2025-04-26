Трамп заподозрил Путина в нежелании завершать войну против Украины

Президент США Дональд Трамп предположил, что российский диктатор Владимир Путин не желает заканчивать войну в Украине.
Главные тезисы
- Трамп заявил, что у Путина не было никакой причины обстреливать Украину в последние дни.
- Путин, возможно, не хочет заканчивать войну, а просто хитрит, заметил Трамп.
Трамп усомнился в Путине: что известно
Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Американский лидер заявил, что у Путина не было никакой причины обстреливать Украину в последние дни. В этой связи возникает подозрение, что глава Кремля не хочет завершать войну, и с ним нужно обращаться иначе.
Также президент США назвал бессмысленной информацию медиа о том, что Украина должна вернуть себе территорию, в частности, Крым, чтобы остановить войну.
Кроме того, Трамп отметил, что какое бы соглашение он ни заключил в отношении РФ и Украины, даже если это будет лучшее соглашение в истории, то издание The New York Times «все равно будет о нем говорить плохо».
Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский были в Ватикане на похоронах Папы Римского Франциска. Перед церемонией они провели краткую встречу, на которой обсуждали "чувствительные вопросы".
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