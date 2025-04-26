Трамп заподозрил Путина в нежелании завершать войну против Украины

Трамп усомнился в Путине: что известно

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер заявил, что у Путина не было никакой причины обстреливать Украину в последние дни. В этой связи возникает подозрение, что глава Кремля не хочет завершать войну, и с ним нужно обращаться иначе.

У Путина не было никакой причины за последние несколько дней обстреливать ракетами гражданские районы, города и селения. Это заставляет меня думать, что он, возможно, не хочет заканчивать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно обращаться иначе — из-за "банковских" или "вторичных санкций"? Слишком много людей гибнет! Дональд Трамп Президент США

Также президент США назвал бессмысленной информацию медиа о том, что Украина должна вернуть себе территорию, в частности, Крым, чтобы остановить войну.

Крайне пристрастный и бездарный писатель из Times, выполнил указания своего редактора и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, как я понимаю, Крым, и выдвинул другие нелепые требования, чтобы остановить бойню, которая самая плохая со времен Второй мировой войны. Почему этот легкомысленный репортер не пишет о том, что именно Обама позволил России захватить Крым в Украине без всякого выстрела? Поделиться

Пост Трампа

Кроме того, Трамп отметил, что какое бы соглашение он ни заключил в отношении РФ и Украины, даже если это будет лучшее соглашение в истории, то издание The New York Times «все равно будет о нем говорить плохо».