"Имеет потенциал стать исторической". Зеленский оценил встречу с Трампом
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"Имеет потенциал стать исторической". Зеленский оценил встречу с Трампом

Владимир Зеленский
Зеленский подвел итоги встречи с Трампом
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26 апреля в Риме украинский лидер Владимир Зеленский встретился с американским президентом Дональдом Трампом. По словам главы государства, он положительно оценивает их разговор, ведь успел обсудить с коллегой очень много важных вопросов.

Главные тезисы

  • Зеленский не раскрыл деталей беседы, однако дал понять, что доволен ее результатами.
  • Трамп пока не комментировал переговоры с украинским коллегой.

Зеленский подвел итоги встречи с Трампом

Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства выразил благодарность американскому коллеге за продуктивную беседу.

Сам Трамп пока встречу с Владимиром Зеленским никоим образом не комментировал.

Однако он дал понять, что продолжает работать над завершением войны и готов к новым переговорам с Украиной и РФ.

Обе стороны теперь должны встретиться на самом высоком уровне, чтобы "завершить дело". Большинство ключевых пунктов уже согласовано. Остановите кровопролитие, СЕЙЧАС. Мы будем там, где нужно, чтобы помочь завершить эту жестокую и бессмысленную войну! — заявил Трамп.

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