"Имеет потенциал стать исторической". Зеленский оценил встречу с Трампом

26 апреля в Риме украинский лидер Владимир Зеленский встретился с американским президентом Дональдом Трампом. По словам главы государства, он положительно оценивает их разговор, ведь успел обсудить с коллегой очень много важных вопросов.

Зеленский подвел итоги встречи с Трампом

Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства выразил благодарность американскому коллеге за продуктивную беседу.

Сам Трамп пока встречу с Владимиром Зеленским никоим образом не комментировал.

Однако он дал понять, что продолжает работать над завершением войны и готов к новым переговорам с Украиной и РФ.