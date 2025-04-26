"Имеет потенциал стать исторической". Зеленский оценил встречу с Трампом

26 апреля в Риме украинский лидер Владимир Зеленский встретился с американским президентом Дональдом Трампом. По словам главы государства, он положительно оценивает их разговор, ведь успел обсудить с коллегой очень много важных вопросов.
Главные тезисы
- Зеленский не раскрыл деталей беседы, однако дал понять, что доволен ее результатами.
- Трамп пока не комментировал переговоры с украинским коллегой.
Зеленский подвел итоги встречи с Трампом
На этом фоне глава государства выразил благодарность американскому коллеге за продуктивную беседу.
Сам Трамп пока встречу с Владимиром Зеленским никоим образом не комментировал.
Однако он дал понять, что продолжает работать над завершением войны и готов к новым переговорам с Украиной и РФ.
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