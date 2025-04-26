Путин похвастался вымышленным освобождением Курщины от ВСУ

У нелегитимного президента РФ Владимира Путина заявили о якобы "освобождении" Курской области 26 апреля. И это при том, что ВСУ по-прежнему контролируют десятки квадратных километров в этом регионе.
Главные тезисы
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о "завершении" операции по освобождению Курской области от ВСУ.
- Путин лживо заявил, что "полный разгром противника в курском пограничье приближает разгром неонацистского режима".
В России хвалятся якобы полным освобождением Курской области от ВСУ
Так, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о "завершении" операции по освобождению Курской области.
Как пишут российские пропагандистские медиа, ссылаясь на доклад Герасимова, за время боевых действий в курском пограничном якобы ВСУ потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
Сам Путин лживо заявил, что "полный разгром противника в курском пограничном приближает разгром неонацистского режима". А "авантюра киевского режима" полностью провалилась.
Утром 26 апреля в возведении Генштаба говорилось, что ВСУ продолжают держать оборону на Курском направлении.
За минувшие сутки враг совершил 28 авиаударов и сбросил 37 управляемых авиабомб, а также провел 370 обстрелов, в том числе 9 из реактивных систем залпового огня.
В свою очередь, украинские защитники отбили 30 штурмовых атак.
Генштаб ВСУ отметил, что оборонная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курщины продолжается.
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