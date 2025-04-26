Путін похвалився вигаданим звільненням Курщини від ЗСУ

У нелегітимного президента РФ Володимира Путіна заявили про нібито "звільнення" Курської області 26 квітня. І це при тому, що ЗСУ досі контролюють десятки квадратних кілометрів в цьому регіоні.

У Росії хваляться нібито повним звільненням Курської області від ЗСУ

Так, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про "завершення" операції зі звільнення Курської області.

Як пишуть російські пропагандистські медіа, посилаючись на доповідь Герасімова, за час бойових дій у курському прикордонні нібито ЗСУ втратили щонайменше 75 тисяч військових і понад 400 танків.

Сам Путін брехливо заявив, що “повний розгром противника в курському прикордонні наближає розгром неонацистського режиму”. А “авантюра київського режиму” повністю провалилася.

Проте згідно з картою Deep State під контролем ЗСУ все ще знаходяться близько 30 кв км Курської області. Поширити

Зранку 26 квітня у зведенні Генштабу йшлося, що ЗСУ продовжують тримати оборону на Курському напрямку.

За минулу добу ворог здійснив 28 авіаударів і скинув 37 керованих авіабомб, а також провів 370 обстрілів, зокрема 9 — із реактивних систем залпового вогню.

Своєю чергою, українські захисники відбили 30 штурмових атак.

Генштаб ЗСУ зазначив, що оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває.