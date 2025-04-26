"Победа Путина невозможна". Зеленский прогнозирует поражение РФ

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, у российского диктатора Владимира Путина нет никаких шансов на победу, поскольку США не допустят такого развития событий.

Зеленский верит, что Путин можно остановить

По словам главы государства, Украина должна победить Россию не только чтобы защитить себя, но и весь мир.

Мы воюем за наше выживание, а вы (Запад, — ред.) — не только за наше выживание, но и за ваши возможные риски. Зачем вам эти опасности от неадекватного человека? Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский также предупредил, что потенциальная победа России подтолкнет к масштабным преступлениям против человечества приспешников Путина.

Победа Путина невозможна, потому что это провал США как лидера мира. Эта политика уже имеет влияние на многое — вашу валюту, вашу экономику, стабильность и силу доллара США, присутствие вашей валюты в мире, цены на энергоносители, — добавил украинский лидер. Поделиться

Зеленский также напомнил, что Путин "как каждый диктатор или автократ, питается аплодисментами и признанием".