"Победа Путина невозможна". Зеленский прогнозирует поражение РФ
Категория
Политика
Дата публикации

"Победа Путина невозможна". Зеленский прогнозирует поражение РФ

Зеленский верит, что Путин можно остановить
Читати українською
Источник:  online.ua

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, у российского диктатора Владимира Путина нет никаких шансов на победу, поскольку США не допустят такого развития событий.

Главные тезисы

  • Если Украина не выстоит, то Путин продолжит агрессию против других стран.
  • Зеленский считает, что мир должен сделать все, чтобы этого не произошло.

Зеленский верит, что Путин можно остановить

По словам главы государства, Украина должна победить Россию не только чтобы защитить себя, но и весь мир.

Мы воюем за наше выживание, а вы (Запад, — ред.) — не только за наше выживание, но и за ваши возможные риски. Зачем вам эти опасности от неадекватного человека?

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский также предупредил, что потенциальная победа России подтолкнет к масштабным преступлениям против человечества приспешников Путина.

Победа Путина невозможна, потому что это провал США как лидера мира. Эта политика уже имеет влияние на многое — вашу валюту, вашу экономику, стабильность и силу доллара США, присутствие вашей валюты в мире, цены на энергоносители, — добавил украинский лидер.

Зеленский также напомнил, что Путин "как каждый диктатор или автократ, питается аплодисментами и признанием".

По мнению главы государства, тотальная изоляция на международной арене действительно может остановить нелегитимного президента РФ и его союзников.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Скандал в Белом доме. Брат Венса озвучил свою версию событий
Нейт Вэнс отреагировал на скандал в Овальном кабинете
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Журналисты подловили Трампа на лжи об Украине
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский и Трамп начали переговоры в Риме
Что известно о встрече Зеленского и Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?