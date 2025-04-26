"Победа Путина невозможна". Зеленский прогнозирует поражение РФ

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, у российского диктатора Владимира Путина нет никаких шансов на победу, поскольку США не допустят такого развития событий.
Главные тезисы
- Если Украина не выстоит, то Путин продолжит агрессию против других стран.
- Зеленский считает, что мир должен сделать все, чтобы этого не произошло.
Зеленский верит, что Путин можно остановить
По словам главы государства, Украина должна победить Россию не только чтобы защитить себя, но и весь мир.
Зеленский также предупредил, что потенциальная победа России подтолкнет к масштабным преступлениям против человечества приспешников Путина.
Зеленский также напомнил, что Путин "как каждый диктатор или автократ, питается аплодисментами и признанием".
По мнению главы государства, тотальная изоляция на международной арене действительно может остановить нелегитимного президента РФ и его союзников.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-