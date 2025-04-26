"Перемога Путіна неможлива". Зеленський прогнозує поразку РФ

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, у російського диктатора Володимира Путіна немає жодних шансів на перемогу, оскільки США не допустять такого розвитку подій.
Головні тези:
- Якщо Україна не вистоїть, то Путін продовжить агресію проти інших країн.
- Зеленський вважає, що світ повинен зробити все, щоб цього не сталося.
Зеленський вірить, що Путін можливо зупинити
За словами глави держави, Україна повинна перемогти Росію не лише, щоб захистити себе, а й увесь світ.
Зеленський також попередив, що потенційна перемога Росії підштовхне до масштабних злочинів проти людства поплічників Путіна.
Зеленський також нагадав, що Путін "як і кожен диктатор або автократ, живиться оплесками та визнанням".
На переконання глави держави, тотальна ізоляція на міжнародній арені справді може зупинити нелегітимного президента РФ та його союзників.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-