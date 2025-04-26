"Перемога Путіна неможлива". Зеленський прогнозує поразку РФ

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, у російського диктатора Володимира Путіна немає жодних шансів на перемогу, оскільки США не допустять такого розвитку подій.

Зеленський вірить, що Путін можливо зупинити

За словами глави держави, Україна повинна перемогти Росію не лише, щоб захистити себе, а й увесь світ.

Ми воюємо за наше виживання, а ви (Захід, — ред.) — не тільки за наше виживання, а й за ваші можливі ризики. Навіщо вам ці ризики від неадекватної людини? Володимир Зеленський Президент України

Зеленський також попередив, що потенційна перемога Росії підштовхне до масштабних злочинів проти людства поплічників Путіна.

Перемога Путіна неможлива, бо це провал США як лідера світу. Ця політика вже має вплив на багато речей — вашу валюту, вашу економіку, стабільність і силу долара США, присутність вашої валюти у світі, ціни на енергоносії, — додав український лідер. Поширити

Зеленський також нагадав, що Путін "як і кожен диктатор або автократ, живиться оплесками та визнанням".