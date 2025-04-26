"Перемога Путіна неможлива". Зеленський прогнозує поразку РФ
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"Перемога Путіна неможлива". Зеленський прогнозує поразку РФ

Зеленський
Джерело:  online.ua

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, у російського диктатора Володимира Путіна немає жодних шансів на перемогу, оскільки США не допустять такого розвитку подій.

Головні тези:

  • Якщо Україна не вистоїть, то Путін продовжить агресію проти інших країн.
  • Зеленський вважає, що світ повинен зробити все, щоб цього не сталося.

Зеленський вірить, що Путін можливо зупинити

За словами глави держави, Україна повинна перемогти Росію не лише, щоб захистити себе, а й увесь світ.

Ми воюємо за наше виживання, а ви (Захід, — ред.) — не тільки за наше виживання, а й за ваші можливі ризики. Навіщо вам ці ризики від неадекватної людини?

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський також попередив, що потенційна перемога Росії підштовхне до масштабних злочинів проти людства поплічників Путіна.

Перемога Путіна неможлива, бо це провал США як лідера світу. Ця політика вже має вплив на багато речей — вашу валюту, вашу економіку, стабільність і силу долара США, присутність вашої валюти у світі, ціни на енергоносії, — додав український лідер.

Зеленський також нагадав, що Путін "як і кожен диктатор або автократ, живиться оплесками та визнанням".

На переконання глави держави, тотальна ізоляція на міжнародній арені справді може зупинити нелегітимного президента РФ та його союзників.

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