Журналісти підловили Трампа на брехні про Україну

Команда телеканалу CNN підрахувала, що президент США Дональд Трамп 53 рази публічно обіцяв завершити війну Росії проти України за 24 години. Фактично це вказує на те, що він збрехав, а зараз не хоче визнати провал свого плану.
Головні тези:
- Трамп дійсно вірив, що здатен закінчити війну за лічені години.
- Зараз він знову намагається обдурити весь світ.
Трамп не хоче визнати свій провал
Нещодавно редакція видання Time нагадала очільнику Білого дому про його обіцянки завершити війну за добу.
На це Трамп відповів, що говорив подібне жартома.
Щоб спростувати це твердження журналісти звернулися до бази даних Factba.se, яка каталогізує публічні заяви Трампа.
У ній зафіксовано, що американський лідер щонайменше 53 рази публічно, серйозно і послідовно заявляв, що припинить війну між Росією і Україною або протягом 24 годин, або ще до інавгурації.
До прикладу, під час мітингу в Айові у 2023 році Трамп запевняв, що йому точно вдасться зупинити кровопролиття.
Ба більше, у червні 2024 року Трамп пообіцяв, що врегулює війну в Україні ще до того, як прийде на посаду.
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