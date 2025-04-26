Журналісти підловили Трампа на брехні про Україну
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Журналісти підловили Трампа на брехні про Україну

Трамп
Джерело:  CNN

Команда телеканалу CNN підрахувала, що президент США Дональд Трамп 53 рази публічно обіцяв завершити війну Росії проти України за 24 години. Фактично це вказує на те, що він збрехав, а зараз не хоче визнати провал свого плану.

Головні тези:

  • Трамп дійсно вірив, що здатен закінчити війну за лічені години.
  • Зараз він знову намагається обдурити весь світ.

Трамп не хоче визнати свій провал

Нещодавно редакція видання Time нагадала очільнику Білого дому про його обіцянки завершити війну за добу.

На це Трамп відповів, що говорив подібне жартома.

Ну, я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення... Очевидно, люди знають, що коли я сказав це, це було сказано жартома, але також було сказано, що з цим буде покінчено

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Щоб спростувати це твердження журналісти звернулися до бази даних Factba.se, яка каталогізує публічні заяви Трампа.

У ній зафіксовано, що американський лідер щонайменше 53 рази публічно, серйозно і послідовно заявляв, що припинить війну між Росією і Україною або протягом 24 годин, або ще до інавгурації.

До прикладу, під час мітингу в Айові у 2023 році Трамп запевняв, що йому точно вдасться зупинити кровопролиття.

Я зроблю це протягом 24 годин. Усі кажуть: "Ні, ви не зможете". Абсолютно зможу, — казав він тоді.

Ба більше, у червні 2024 року Трамп пообіцяв, що врегулює війну в Україні ще до того, як прийде на посаду.

Він не жартував, — наголосили журналісти.

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