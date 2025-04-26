Україна та союзники запропонували Трампу власний мирний план
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Україна та союзники запропонували Трампу власний мирний план

Зеленський
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Джерело:  Reuters

Reuters отримало у своє розпорядження документ, у якому зібрані мирні пропозиції Києва та його партнерів для припинення війни Росії проти України. Його уже передали команді президента США Дональда Трампа.

Головні тези:

  • США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
  • Однак Київ та його партнери не згодні з цією позицією Штатів.

Що Україна та союзники пропонують США

Припинення вогню:

  1. Взяти на себе зобов'язання щодо повного та безумовного припинення вогню в небі, на суші та на морі.

  2. Обидві сторони негайно розпочинають переговори щодо технічної імплементації за участі США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного і модальностей для укладення повноцінної мирної угоди.

  3. Моніторинг режиму припинення вогню на чолі з США та за підтримки третіх країн.

  4. Росія повинна безумовно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін всіх військовополонених (принцип "всіх на всіх"). Росія повинна звільнити всіх цивільних в'язнів.

Гарантії безпеки для України:

  1. Україна отримує надійні гарантії безпеки, в тому числі від США (угода, подібна до статті 5), в той час як серед членів Альянсу немає консенсусу щодо членства в НАТО.

  2. Жодних обмежень для українських Збройних сил.

  3. Державами-гарантами буде спеціальна група європейських країн та охочих неєвропейських країн. Жодних обмежень на присутність, озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України.

  4. Україна прагне до вступу в ЄС.

Територія:

  1. Територіальні питання будуть обговорюватися і вирішуватися після повного і безумовного припинення вогню.

  2. Територіальні переговори розпочинаються на основі лінії контролю.

  3. Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю США, а також над Каховською греблею

  4. Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

Економіка:

  1. США та Україна реалізують угоду про економічне співробітництво/видобуток корисних копалин.

  2. Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, в тому числі коштом російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими доти, доки Росія не компенсує збитки, завдані Україні.

  3. Санкції США, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово пом'якшені після досягнення стійкого миру і можуть бути поновлені у разі порушення мирної угоди.

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