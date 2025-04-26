Україна та союзники запропонували Трампу власний мирний план

Припинення вогню:

Взяти на себе зобов'язання щодо повного та безумовного припинення вогню в небі, на суші та на морі.

Обидві сторони негайно розпочинають переговори щодо технічної імплементації за участі США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного і модальностей для укладення повноцінної мирної угоди.

Моніторинг режиму припинення вогню на чолі з США та за підтримки третіх країн.