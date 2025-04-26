Україна та союзники запропонували Трампу власний мирний план

Reuters отримало у своє розпорядження документ, у якому зібрані мирні пропозиції Києва та його партнерів для припинення війни Росії проти України. Його уже передали команді президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
- Однак Київ та його партнери не згодні з цією позицією Штатів.
Що Україна та союзники пропонують США
Припинення вогню:
Взяти на себе зобов'язання щодо повного та безумовного припинення вогню в небі, на суші та на морі.
Обидві сторони негайно розпочинають переговори щодо технічної імплементації за участі США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного і модальностей для укладення повноцінної мирної угоди.
Моніторинг режиму припинення вогню на чолі з США та за підтримки третіх країн.
Росія повинна безумовно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін всіх військовополонених (принцип "всіх на всіх"). Росія повинна звільнити всіх цивільних в'язнів.
Гарантії безпеки для України:
Україна отримує надійні гарантії безпеки, в тому числі від США (угода, подібна до статті 5), в той час як серед членів Альянсу немає консенсусу щодо членства в НАТО.
Жодних обмежень для українських Збройних сил.
Державами-гарантами буде спеціальна група європейських країн та охочих неєвропейських країн. Жодних обмежень на присутність, озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України.
Україна прагне до вступу в ЄС.
Територія:
Територіальні питання будуть обговорюватися і вирішуватися після повного і безумовного припинення вогню.
Територіальні переговори розпочинаються на основі лінії контролю.
Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю США, а також над Каховською греблею
Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.
Економіка:
США та Україна реалізують угоду про економічне співробітництво/видобуток корисних копалин.
Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, в тому числі коштом російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими доти, доки Росія не компенсує збитки, завдані Україні.
Санкції США, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово пом'якшені після досягнення стійкого миру і можуть бути поновлені у разі порушення мирної угоди.
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