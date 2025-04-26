Украина и союзники предложили Трампу собственный мирный план
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Украина и союзники предложили Трампу собственный мирный план

Что Украина и союзники предлагают США
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Источник:  Reuters

Reuters получило в свое распоряжение документ, в котором собраны мирные предложения Киева и его партнеров по прекращению войны России против Украины. Его уже передали команде президента США Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.
  • Однако Киев и его партнеры не согласны с этой позицией Штатов.

Что Украина и союзники предлагают США

Прекращение огня:

  1. Взять на себя обязательство по полному и безусловному прекращению огня в небе, на суше и на море.

  2. Обе стороны немедленно приступают к переговорам по технической имплементации при участии США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и модальностей для заключения полноценного мирного соглашения.

  3. Мониторинг режима прекращения огня во главе с США и при поддержке третьих стран.

  4. Россия должна определенно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех военнопленных (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских заключенных.

Гарантии безопасности для Украины:

  1. Украина получает надежные гарантии безопасности, в том числе от США (соглашение, подобно статье 5), в то время как среди членов Альянса нет консенсуса относительно членства в НАТО.

  2. Никаких ограничений для украинских вооруженных сил.

  3. Государствами-гарантами будет специальная группа европейских и желающих неевропейских стран. Никакие ограничения на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины.

  4. Украина стремится к вступлению в ЕС.

Территория:

  1. Территориальные вопросы будут обсуждаться и разрешаться после полного и безусловного прекращения огня.

  2. Территориальные переговоры начинаются исходя из линии контроля.

  3. Украина возобновляет контроль над Запорожской атомной электростанцией с участием США, а также над Каховской плотиной

  4. Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика:

  1. США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве/добыче полезных ископаемых.

  2. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе на средства российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб, нанесенный Украине.

  3. Санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.

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