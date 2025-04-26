Украина и союзники предложили Трампу собственный мирный план

Прекращение огня:

Взять на себя обязательство по полному и безусловному прекращению огня в небе, на суше и на море.

Обе стороны немедленно приступают к переговорам по технической имплементации при участии США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и модальностей для заключения полноценного мирного соглашения.

Мониторинг режима прекращения огня во главе с США и при поддержке третьих стран.