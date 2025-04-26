Введение миротворцев в Украину. Трамп согласился на требование союзников
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Введение миротворцев в Украину. Трамп согласился на требование союзников

Трамп решил выполнить требование союзников Украины
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Источник:  The Telegraph

Команда американского президента Дональда Трампа в конце концов согласилась предоставить гарантии безопасности для миротворческого контингента "коалиции желающих", который планируют разместить в Украине после завершения войны.

Главные тезисы

  • США до сих пор не объявляли о своем решении на официальном уровне.
  • Конкретные пункты соглашения между Штатами и союзниками пока не приняты.

Трамп решил выполнить требование союзников Украины

Таким известием поделился британский лидер Кир Стармер.

Переговоры продолжаются, и он (Трамп — ред.) уже несколько раз заявлял, что поддержит нас, как вы знаете. Я четко заявил, что это важный компонент всего, что мы планируем

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании

Тем не менее, по словам британских политиков, конкретные гарантии со стороны Штатов остаются туманными.

К примеру, Белый дом еще официально не обещал военной поддержки в случае прямой атаки со стороны России.

Союзники Украины делают все возможное, чтобы сдвинуть ситуацию с места и добиться от команды Трампа конкретики в этом вопросе.

Например, миротворческие войска хотели бы осуществлять с США обмен разведданными, который уже давно является базой "особых отношений" между Лондоном и Вашингтоном.

Другой пункт — это логистическая помощь. Европейские самолеты, корабли и наземные силы будут нуждаться в поставках и помощи в анализе перемещений российских войск в Украине и за ее пределами.

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