Введение миротворцев в Украину. Трамп согласился на требование союзников

Команда американского президента Дональда Трампа в конце концов согласилась предоставить гарантии безопасности для миротворческого контингента "коалиции желающих", который планируют разместить в Украине после завершения войны.
Главные тезисы
- США до сих пор не объявляли о своем решении на официальном уровне.
- Конкретные пункты соглашения между Штатами и союзниками пока не приняты.
Трамп решил выполнить требование союзников Украины
Таким известием поделился британский лидер Кир Стармер.
Тем не менее, по словам британских политиков, конкретные гарантии со стороны Штатов остаются туманными.
К примеру, Белый дом еще официально не обещал военной поддержки в случае прямой атаки со стороны России.
Союзники Украины делают все возможное, чтобы сдвинуть ситуацию с места и добиться от команды Трампа конкретики в этом вопросе.
Например, миротворческие войска хотели бы осуществлять с США обмен разведданными, который уже давно является базой "особых отношений" между Лондоном и Вашингтоном.
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