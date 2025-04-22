Европа заявила Трампу о своих "красных линиях" относительно Украины

В последние переговоры в Париже европейские лидеры донесли до команды президента США Дональда Трампа, которые вопросы по Украине не могут быть предметом уступок России для завершения войны.
Главные тезисы
- ЕС активно защищает интересы Украины в ходе переговоров с командой Трампа.
- Вашингтон предлагает ослабление санкций против РФ в случае прекращения огня.
ЕС вступился за Украину во время переговоров
Детали встречи в Париже раскрыл шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро.
По словам дипломата, во время переговоров на прошлой неделе представители стран Европы объяснили Штатам, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Киевом и Москвой являются неприемлемыми.
Пока шеф французской дипломатии не спешит раскрывать детали того, что именно европейцы указали как "красные линии" в отношении Украины.
Недавно журналистам удалось узнать, что команда Трампа представила европейским лидерам во Франции свои предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной.
В первую очередь речь шла о ослаблении санкций против РФ в случае продолжительного прекращения огня.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-