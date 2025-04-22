Европа заявила Трампу о своих "красных линиях" относительно Украины

В последние переговоры в Париже европейские лидеры донесли до команды президента США Дональда Трампа, которые вопросы по Украине не могут быть предметом уступок России для завершения войны.

ЕС вступился за Украину во время переговоров

Детали встречи в Париже раскрыл шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро.

По словам дипломата, во время переговоров на прошлой неделе представители стран Европы объяснили Штатам, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Киевом и Москвой являются неприемлемыми.

Наша цель — защищать французские интересы и европейскую безопасность. И это причина того, что когда США решают выступать в роли посредника, мы хотим, чтобы они знали, какие у нас красные линии. Жан-Ноэль Барро Министр иностранных дел Франции

Пока шеф французской дипломатии не спешит раскрывать детали того, что именно европейцы указали как "красные линии" в отношении Украины.

Недавно журналистам удалось узнать, что команда Трампа представила европейским лидерам во Франции свои предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной.

В первую очередь речь шла о ослаблении санкций против РФ в случае продолжительного прекращения огня.