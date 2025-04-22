Европа заявила Трампу о своих "красных линиях" относительно Украины
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Европа заявила Трампу о своих "красных линиях" относительно Украины

ЕС вступился за Украину во время переговоров
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Источник:  Reuters

В последние переговоры в Париже европейские лидеры донесли до команды президента США Дональда Трампа, которые вопросы по Украине не могут быть предметом уступок России для завершения войны.

Главные тезисы

  • ЕС активно защищает интересы Украины в ходе переговоров с командой Трампа.
  • Вашингтон предлагает ослабление санкций против РФ в случае прекращения огня.

ЕС вступился за Украину во время переговоров

Детали встречи в Париже раскрыл шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро.

По словам дипломата, во время переговоров на прошлой неделе представители стран Европы объяснили Штатам, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Киевом и Москвой являются неприемлемыми.

Наша цель — защищать французские интересы и европейскую безопасность. И это причина того, что когда США решают выступать в роли посредника, мы хотим, чтобы они знали, какие у нас красные линии.

Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро

Министр иностранных дел Франции

Пока шеф французской дипломатии не спешит раскрывать детали того, что именно европейцы указали как "красные линии" в отношении Украины.

Недавно журналистам удалось узнать, что команда Трампа представила европейским лидерам во Франции свои предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной.

В первую очередь речь шла о ослаблении санкций против РФ в случае продолжительного прекращения огня.

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