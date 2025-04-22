Украина стала мировым лидером в робототехнике — Россия паникует
Категория
Технологии
Дата публикации

Украина стала мировым лидером в робототехнике — Россия паникует

Работы меняют ход войны
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Источник:  The Telegraph

Издание The Telegraph обращает внимание на то, что Украина все чаще разворачивает роботов на фронте. Более того, по убеждению журналистов и экспертов, они стали "новым лицом войны".

Главные тезисы

  • Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем.
  • Она совершила мощный прорыв в робототехнике, шокировавший даже Россию.

Работы меняют ход войны

Согласно данным СМИ, в Украине по состоянию на сегодняшний день работают более 500 оборонных стартапов, ориентированных на беспилотные системы.

Нельзя также игнорировать тот факт, что именно Украина первой создала отдельное подразделение — Силы беспилотных систем.

С заявлением по этому поводу выступил Дэвид Кириченко из Henry Jackson Society.

Украина является мировым лидером в робототехнике — не по изяществу, а по практичности, — подчеркнул он.

Как отметил Кириченко, сейчас Украина сконцентрирована на создании роботов в больших масштабах.

Что также важно понимать, обратная связь от бойцов позволяет вносить изменения в модели буквально "в течение недели".

В конце 2024 года воины ВСУ совершили первый в истории полностью роботизированный штурм в Харьковской области.

Врага полностью застали врасплох. Это было беспрецедентно... — вспоминает офицер Шухай из бригады "Хартия".

Это событие привело к тому, что армию РФ накрыла волна паники, ведь враг не понимал, что происходит.

Экс-аналитик Пентагона Марсель Плихта подчеркнул, что это был настоящий прорыв, а также новый этап войны — координация автономных беспилотников, работающих слаженно, как стая.

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