ВСУ поразили сразу 10 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и шесть артиллерийских систем российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 22 апреля 2025 года

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника — личный состав, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и РСЗО. Общая цифра скорректирована, а потери в сутки подаются в обычном режиме.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.04.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 943 060 (+1 130) человек,

танков — 10 683 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 22 296 (+19) ед,

артиллерийских систем — 26 689 (+26) ед,

средств ПВО — 1 140 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 388 (+118) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 45458 (+134) ед.

Как утверждает Генштаб ВСУ, 21 апреля российские оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный и 137 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 253 управляемых авиационных бомбы.