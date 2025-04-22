ВСУ поразили сразу 10 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили сразу 10 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и шесть артиллерийских систем российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1154-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • За прошедшие сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 22 апреля 2025 года

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника — личный состав, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и РСЗО. Общая цифра скорректирована, а потери в сутки подаются в обычном режиме.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 943 060 (+1 130) человек,

  • танков — 10 683 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 296 (+19) ед,

  • артиллерийских систем — 26 689 (+26) ед,

  • средств ПВО — 1 140 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 388 (+118) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 45458 (+134) ед.

Как утверждает Генштаб ВСУ, 21 апреля российские оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный и 137 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 253 управляемых авиационных бомбы.

Более того, враг привлек для поражения 2651 дрон-камикадзе и произвели 5832 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 122 — из реактивных систем залпового огня.

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