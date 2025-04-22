ЗСУ уразили одразу 10 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління і шість артилерійських систем російських загарбників.
Головні тези:
- Почалася 1154-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 165 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 22 квітня 2025 року
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — особовий склад, бойові броньовані машини, артилерійські системи та РСЗВ. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 943 060 (+1 130) осіб,
танків — 10 683 (+4) од,
бойових броньованих машин — 22 296 (+19) од,
артилерійських систем — 26 689 (+26) од,
засобів ППО — 1 140 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33 388 (+118) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 45 458 (+134) од.
Як стверджує Генштаб ЗСУ, 21 квітня російські окупанти завдали по території України одного ракетного та 137 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 253 керовані авіаційні бомби.
Ба більше, ворог залучив для ураження 2651 дрон-камікадзе та здійснили 5832 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 122 — із реактивних систем залпового вогню.
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