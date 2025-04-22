Силы ПВО озвучили результаты воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО озвучили результаты воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 22 апреля – что известно
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В течение ночи 22 апреля 2025 года Россия совершала воздушное нападение на Украину 54 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов. В 08:00 страна-агрессорка приступила к новой волне атаки.

Главные тезисы

  • 16 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
  • В результате вражеской атаки пострадали Одесщина и Киевщина.

Атака РФ на Украину 22 апреля — что известно

Новое воздушное нападение россиян началось в 21:00 21 апреля из районов пусков: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

16 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удар врага попали Одесская и Киевская области.

Что важно понимать, в 08:00 началась новая волна российской атаки.

Реагируйте на воздушную тревогу! Держим небо! Вместе — к победе! — подчеркивают защитники украинского неба.

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