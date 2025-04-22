Силы ПВО озвучили результаты воздушного боя с Россией

В течение ночи 22 апреля 2025 года Россия совершала воздушное нападение на Украину 54 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов. В 08:00 страна-агрессорка приступила к новой волне атаки.
Главные тезисы
- 16 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
- В результате вражеской атаки пострадали Одесщина и Киевщина.
Атака РФ на Украину 22 апреля — что известно
Новое воздушное нападение россиян началось в 21:00 21 апреля из районов пусков: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
16 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
Под удар врага попали Одесская и Киевская области.
Что важно понимать, в 08:00 началась новая волна российской атаки.
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