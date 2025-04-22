Сили ППО озвучили результати повітряного бою з Росією

Протягом ночі 22 квітня 2025 року Росія здійснювала повітряний напад на Україну 54-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. О 08:00 країна-агресорка розпочала нову хвилю атаки.
Головні тези:
- 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина.
Атака РФ на Україну 22 квітня — що відомо
Новий повітряний напад росіян розпочався о 21:00 21 квітня з районів пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під удар ворога потрапили Одещина та Київщина.
Що важливо розуміти, о 08:00 почалась нова хвиля російської атаки. Групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область.
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