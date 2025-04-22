Сили ППО озвучили результати повітряного бою з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО озвучили результати повітряного бою з Росією

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 22 квітня - що відомо
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Протягом ночі 22 квітня 2025 року Росія здійснювала повітряний напад на Україну 54-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. О 08:00 країна-агресорка розпочала нову хвилю атаки.

Головні тези:

  • 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
  • Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина.

Атака РФ на Україну 22 квітня — що відомо

Новий повітряний напад росіян розпочався о 21:00 21 квітня з районів пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під удар ворога потрапили Одещина та Київщина.

Що важливо розуміти, о 08:00 почалась нова хвиля російської атаки. Групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область.

Реагуйте на повітряну тривогу! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують захисники українського неба.

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