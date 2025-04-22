Мирный план Трампа по Украине — что задумал президент США
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Политика
Дата публикации

Мирный план Трампа по Украине — что задумал президент США

Что известно о мирном плане Трампа
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Источник:  The New York Post

Американский лидер Дональд Трамп ни разу не раскрывал свой мирный план по завершению войны России против Украины. Несмотря на это, журналисты смогли узнать отдельные детали, которые наиболее активно обсуждают в Белом доме.

Главные тезисы

  • Инсайдер сообщил о возможном развертывании европейских сил в Украине.
  • Также обсуждается формирование совместной комиссии по мониторингу прекращения огня.

Что известно о мирном плане Трампа

Журналисты обращают внимание на то, что конкретные детали мирного соглашения еще не определены.

По словам одного из инсайдеров, сейчас обсуждается развертывание европейских сил в Украине, если будет достигнуто прекращение огня.

Анонимный источник отмечает, что самое сложное — это то, как будут выглядеть силы безопасности — или же силы устойчивости.

Силы устойчивости — это часть гарантий безопасности, которые хотят украинцы, и мы надеемся, что они их получат, — подчеркнул инсайдер.

Кроме того, в центре внимания Белого дома — формирование отдельной силы для мониторинга прекращения огня, которая будет выглядеть как "общая комиссия" россиян, украинцев и третьей страны, не являющейся членом НАТО.

По предварительным данным, Штаты также могут быть привлечены — но не "сапогами на земле, а как финансовая сила, вместе с третьей стороной".

Wall Street Journal отмечает, что план Трампа может также включать в себя признание США украинского Крыма российской территорией.

Однако, что важно понимать, это только инсайдерская информация — официально Белый дом это не подтверждал.

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