Мирный план Трампа по Украине — что задумал президент США

Американский лидер Дональд Трамп ни разу не раскрывал свой мирный план по завершению войны России против Украины. Несмотря на это, журналисты смогли узнать отдельные детали, которые наиболее активно обсуждают в Белом доме.
Главные тезисы
- Инсайдер сообщил о возможном развертывании европейских сил в Украине.
- Также обсуждается формирование совместной комиссии по мониторингу прекращения огня.
Что известно о мирном плане Трампа
Журналисты обращают внимание на то, что конкретные детали мирного соглашения еще не определены.
По словам одного из инсайдеров, сейчас обсуждается развертывание европейских сил в Украине, если будет достигнуто прекращение огня.
Анонимный источник отмечает, что самое сложное — это то, как будут выглядеть силы безопасности — или же силы устойчивости.
Кроме того, в центре внимания Белого дома — формирование отдельной силы для мониторинга прекращения огня, которая будет выглядеть как "общая комиссия" россиян, украинцев и третьей страны, не являющейся членом НАТО.
По предварительным данным, Штаты также могут быть привлечены — но не "сапогами на земле, а как финансовая сила, вместе с третьей стороной".
Wall Street Journal отмечает, что план Трампа может также включать в себя признание США украинского Крыма российской территорией.
Однако, что важно понимать, это только инсайдерская информация — официально Белый дом это не подтверждал.
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