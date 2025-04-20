Шок для экономики России. Как Трамп бессознательно уничтожает Путина

Президент США Дональд Трамп не ввел пошлины против страны-агрессорки России, однако его торговая война против других стран уже начала расшатывать экономику РФ. Если так будет продолжаться и дальше, у диктатора Владимира Путина появится очень много серьезных проблем.
Главные тезисы
- Падение цен на нефть будет иметь крайне негативное влияние на экономику РФ.
- Прогнозируется, что при ценах на нефть в среднем 50 долларов за баррель рост ВВП РФ составит лишь 0,1%.
Россия не смогла избежать последствий торговой войны Трампа
Аналитики обращают внимание на то, что нефть и газ составляют около трети доходов госбюджета РФ.
Что важно понимать, это главный двигатель кремлевской экономики и ее крайне уязвимое место.
С прогнозом на этот счет выступила Элина Рыбакова, старшая научная сотрудница вашингтонского Института международной экономики имени Петерсона.
По убеждению аналитиков JP Morgan, цунами, которое спровоцировал Дональд Трамп, вряд ли оставит Россию невредимой.
Иностранные эксперты также добавляют, что цены на нефть должны оставаться низкими достаточно долго, чтобы оказать реальное влияние на военные планы Путина.
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