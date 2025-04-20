Шок для экономики России. Как Трамп бессознательно уничтожает Путина
Категория
Экономика
Дата публикации

Шок для экономики России. Как Трамп бессознательно уничтожает Путина

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп не ввел пошлины против страны-агрессорки России, однако его торговая война против других стран уже начала расшатывать экономику РФ. Если так будет продолжаться и дальше, у диктатора Владимира Путина появится очень много серьезных проблем.

Главные тезисы

  • Падение цен на нефть будет иметь крайне негативное влияние на экономику РФ.
  • Прогнозируется, что при ценах на нефть в среднем 50 долларов за баррель рост ВВП РФ составит лишь 0,1%.

Россия не смогла избежать последствий торговой войны Трампа

Аналитики обращают внимание на то, что нефть и газ составляют около трети доходов госбюджета РФ.

Что важно понимать, это главный двигатель кремлевской экономики и ее крайне уязвимое место.

С прогнозом на этот счет выступила Элина Рыбакова, старшая научная сотрудница вашингтонского Института международной экономики имени Петерсона.

Если цена на нефть продолжит падать, они (россияне — ред.) почувствуют себя ущемленными, — они уже начинают это чувствовать — если так пойдет и дальше, то они окажутся в ситуации "пушки против масла", — подчеркнула она.

По убеждению аналитиков JP Morgan, цунами, которое спровоцировал Дональд Трамп, вряд ли оставит Россию невредимой.

Иностранные эксперты также добавляют, что цены на нефть должны оставаться низкими достаточно долго, чтобы оказать реальное влияние на военные планы Путина.

Если цена на нефть Urals в этом году составит в среднем 50 долларов, рост ВВП будет составлять 0,1% — это шок для экономики РФ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский разоблачил Путина на лжи о "пасхальном перемирии"
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о ситуации на фронте
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем Путин объявил "пасхальное перемирие" — объяснение экспертов
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Fox News опозорился во время трансляции богослужения в Киеве — фото
Fox News спровоцировал новый громкий скандал

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?