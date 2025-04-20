Шок для економіки РФ. Як Трамп несвідомо знищує Путіна
Категорія
Економіка
Дата публікації

Шок для економіки РФ. Як Трамп несвідомо знищує Путіна

Трамп
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Джерело:  The Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп не ввів мита проти країни-агресорки Росії, однак його торгова війна проти інших країн уже почала розхитувати економіку РФ. Якщо так буде продовжуватися й надалі — у диктатора Володимира Путіна з'явиться дуже багато серйозних проблем.

Головні тези:

  • Падіння цін на нафту матиме вкрай негативний вплив на економіку РФ.
  • Прогнозується, що при цінах на нафту у середньому 50 доларів за барель, ріст ВВП РФ складе лише 0,1%.

Росія не змогла уникнути наслідків торгової війни Трампа

Аналітики звертають увагу на те, що нафта і газ становлять близько третини доходів держбюджету РФ.

Що важливо розуміти, це також головний двигун кремлівської економіки та її вкрай вразливе місце.

З прогнозом з цього приводу виступила Еліна Рибакова, старша наукова співробітниця вашингтонського Інституту міжнародної економіки імені Петерсона.

Якщо ціна на нафту продовжить падати, вони (росіяни — ред.) відчують себе ущемленими, — вони вже починають це відчувати — якщо так піде і далі, то вони опиняться в ситуації "гармати проти масла", — наголосила вона.

На переконання аналітиків J.P. Morgan, “цунамі”, яке спровокував Дональд Трамп, навряд чи залишить Росію неушкодженою.

Іноземні експерти також додають, що ціни на нафту повинні залишатися низькими доволі довго, щоб мати реальний вплив на військові плани Путіна.

Якщо ціна на нафту Urals цього року становитиме в середньому 50 доларів, зростання ВВП становитиме 0,1% — це буде шок для економіки РФ.

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