Шок для економіки РФ. Як Трамп несвідомо знищує Путіна

Президент США Дональд Трамп не ввів мита проти країни-агресорки Росії, однак його торгова війна проти інших країн уже почала розхитувати економіку РФ. Якщо так буде продовжуватися й надалі — у диктатора Володимира Путіна з'явиться дуже багато серйозних проблем.

Росія не змогла уникнути наслідків торгової війни Трампа

Аналітики звертають увагу на те, що нафта і газ становлять близько третини доходів держбюджету РФ.

Що важливо розуміти, це також головний двигун кремлівської економіки та її вкрай вразливе місце.

З прогнозом з цього приводу виступила Еліна Рибакова, старша наукова співробітниця вашингтонського Інституту міжнародної економіки імені Петерсона.

Якщо ціна на нафту продовжить падати, вони (росіяни — ред.) відчують себе ущемленими, — вони вже починають це відчувати — якщо так піде і далі, то вони опиняться в ситуації "гармати проти масла", — наголосила вона. Поширити

На переконання аналітиків J.P. Morgan, “цунамі”, яке спровокував Дональд Трамп, навряд чи залишить Росію неушкодженою.

Іноземні експерти також додають, що ціни на нафту повинні залишатися низькими доволі довго, щоб мати реальний вплив на військові плани Путіна.